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Zeytinlik alanda fenalaşarak düştü! Polis arkadaşının peşinde

25.08.2021 08:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da zeytinlik alana gelen 15 yaşındaki Ferit Ertürk, fenalaşarak yer düştü. Hayatını kaybettiği anlaşılan Ertürk'ün bulunduğu alanda çok sayıda çakmak gazı tüpü olduğu anlaşıldı. Polis ekipleri, bölgede bulunanları incelemeye alırken, olay yerinden kaçtığı öğrenilen A.T.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Zeytinlik alanda fenalaşarak düştü! Polis arkadaşının peşinde

Olay, saat 02.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Geçit Mahallesi'nde meydana geldi. Asude Sokak'ta bulunan zeytinlik alanda Ferit Ertürk fenalaşarak yere düştü. Ertürk'ün yere düştüğünü gören vatandaşlar gencin yardımına koşarken durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede Ertürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Vücudunda yara izi olmadığı tespit edilen Ferit Ertürk'ün elinde ve olay yerinde bulunan çok sayıda çakmak gazı tüpü dikkat çekti.

Ertürk'ün yere düştüğü sırada yanında bulunan arkadaşı A.T.'nin olay yerinden kaçtığı belirtildi.

KESİN ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Ertürk'ün cesedi, incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olay yerinde bulunan çakmak gazı tüplerini incelemeye alan polis, olay yerinden kaçan A.T.'nin yakalanması için de çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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DHA

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