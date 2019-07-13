Zeytinlik alanda yangın çıktı

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA) - MUĞLA'nın Datça ilçesinde, zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, orman ekiplerince yapılan çalışmayla söndürüldü.

Kırsal Sındı Mahallesi'ndeki zeytinlik alanda, saat 16.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, orman ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen 1 arazöz ve orman işçileri, yangına müdahale etti. Yangın büyümeden söndürülürken, 1 dönümlük alanın zarar gördüğü belirlendi.

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