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Zeytinlik semtinde hedef UNESCO

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2019 11:37 | Son Güncelleme

Giresun'da yaklaşık 200 yıl önce inşa edilen ve sürdürülen restorasyon çalışmalarıyla yeniden canlılığına kavuşturulan evlerin bulunduğu Zeytinlik semtinin, UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi'ne girmesi hedefleniyor - Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları: - "Zeytinlik semti, UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi'ne inşallah alınacak. Hedefimiz bu"

GİRESUN (AA) - GÜLTEKİN YETGİN - Giresun'un Zeytinlik semtinde yaklaşık 200 yıl önce inşa edilen ve devam eden restorasyon çalışmalarıyla yeniden canlandırılan evler, UNESCO'ya hazırlanıyor.

Kentte 19. yüzyılda fındık ticareti yapan gemilerle Fransa'nın Marsilya kentinden getirilen malzemelerin de kullanılmasıyla yapılan tarihi evlerde, İl Özel İdaresince yaklaşık 3 yıldır restorasyon çalışması yürütülüyor.

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) tarafından desteklenen "Sokak Sağlıklaştırma ve Kentsel Tasarım Projesi"nde ikinci etap çalışmaları başlatıldı.

Üçüncü derece kentsel tarihi sit alanı olan bölgedeki çalışmaların tamamlanmasıyla Zeytinlik semtinin UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi'ne kazandırılması hedefleniyor.

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 200 yıldır Zeytinlik semti evleri ve mahalle kültürünün bozulmadan yaşatıldığını söyledi.

Son 3 yılda hem evlerin restorasyonu hem da sokak sağlıklaştırma çalışmalarının devam ettiğini belirten Sarıfakıoğulları, birinci etap çalışmalarda 12 evin restore edildiğini, 18 evin de basit onarımlarının gerçekleştirildiğini aktardı.

Sarıfakıoğulları, Giresun Valiliği koordinesinde yürütülen çalışmaların ikinci etabının başladığını ifade ederek, "İkinci etap çalışmaları kapsamında yaklaşık 1 milyon 200 bin liralık kaynak tedarik ettik. Bunun yüzde 25'ini İl Özel İdaresi karşılayacak. 16 evde dış cephe giydirme, 2 evde restorasyon, su ve kanalizasyon çalışmaları yapılacak." diye konuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının desteğiyle 2 milyon 300 bin liralık kaynak tedarik ettiklerini anlatan Sarıfakıoğulları, bu kaynakla da Zeytinlik semtini ziyarete gelenlerin ağırlanacağı bir meydan oluşturmak istediklerini aktardı.

- "Bu alanda Giresun'a ait ne varsa ziyaretçiler görebilecek"

Sarıfakıoğulları, kamulaştırma çalışmalarının başladığı bilgisini vererek, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki aylar içerisinde de kamulaştırma işlemlerini tamamlayıp bir meydan projesi ortaya koyacağız. Bölgeyi ziyarete gelen misafirlerimiz böylelikle dinlenebilecekleri bir alan bulacak, Giresun'un tüm otantik değerlerini görme imkanına kavuşacak. Orada aynı zamanda bir sergi alanı oluşturmak istiyoruz. Bu alanda Giresun'a ait ne varsa ziyaretçiler görebilecek."

Bölgede Türkiye'deki ilk tescilli elektrik trafo binasının da yer aldığına işaret eden Sarıfakıoğulları, bu binanın da restorasyonunu gerçekleştireceklerini bildirdi.

Vali Sarıfakıoğulları, restorasyonla Giresun'un asli ve özgün kısmının ortaya çıktığına dikkati çekerek, temel amaçlarının Zeytinlik semtini ana turizm destinasyonu haline getirmek olduğunu vurguladı.

Zeytinlik'in UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi'ne kaydettirilmesi için de girişimlerinin olduğuna değinen Sarıfakıoğulları, "UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi'ne alınması noktasında Kültür ve Turizm Bakanlığı nezdinde girişimlerimiz oldu. Zeytinlik semti, UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi'ne inşallah alınacak. Hedefimiz bu." ifadelerini kullandı.

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