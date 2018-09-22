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Zeytinlikte esrar ele geçirildi, baba ve kızı gözaltında

YAŞAM HABERLERİ  | 22.09.2018 14:16 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde jandarma tarafından arama yapılan zeytinlikte ekili 1023 kök kenevir ile 5 kilo esrar ele geçirildi.

Metin İLİKSOY/NİZİP (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde jandarma tarafından arama yapılan zeytinlikte ekili 1023 kök kenevir ile 5 kilo esrar ele geçirildi. Olayla ilgili Mehmet Ali Y. (56) ile kızı S.Y. (16) gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yarımtepe Mahallesi’nde Mehmet Ali Y.'ye ait zeytinlikte ihbar üzerine arama yaptı. Aramada zeytinlikte 1023 kök Hint keneviri, kuruması için araziye serilen 5 kilo esrar, tüfek ve terazi ele geçirdi. Kenevir ve esrara el koyan ekipler, Mehmet Ali Y. ile kızı S.Y.'yi gözaltına aldı.

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