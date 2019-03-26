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Zeytinpark'ta hasat hedefi 100 tonu geçmek

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 11:16 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'nin en önemli zeytin üretim merkezlerinden Antalya'da, budama sezonu başladı.

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA) - TÜRKİYE'nin en önemli zeytin üretim merkezlerinden Antalya'da, budama sezonu başladı. Antalya Ticaret Borsası (ATB) tarafından 2009 yılında Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden kiralanan Zeytinpark'ta, bu yıl 100 tonun üzerinde zeytin hasadı bekleniyor. Yılda 2 bin 600 ton toz ve 610 milyon metreküp havayı emerek temizleyen, 2 milyon 630 bin metrekare alanda 20 bini aşkın ağacın bulunduğu Zeytinpark'ta sezon beklentileri oldukça yüksek. Geçen yıl 100 ton zeytin hasadı yapılan Zeytinpark'ta bu yıl üretim miktarının 100 tonu geçmesi bekleniyor. Zeytinpark A.Ş. Genel Müdürü Vahdet Narin, yağışların zeytin üretimi için önemli olduğunu belirtti. Narin, "Yağmur yağışı oldukça iyiydi. Bu da üretimimizi doğrudan etkiliyor. Zeytinpark'ta üretilen tavşan yüreği, memecik, ayvalık ve manzeline çeşidi zeytinlerin bir kısmından yağ yapılıyor bir kısmından da salamura zeytin konserveleri oluşturuluyor" dedi. 1000 AĞAÇ DAHA HASADA HAZIR Vahdet Narin, Zeytinpark'ta 20 bini aşkın ağaç bulunduğunu, 9 bininden verim alındığını kaydetti. Bu yıl 1000 ağacın daha hasat edilmeye hazır hale geldiğini aktaran Narin, şöyle konuştu: "Geçen yıl sorunlu bir yıl geçirdik. Yağmurların geç gelmesi zeytinlerde kararmaya yol açtı. Biraz da haşere bulaşımı tespit ettik. Bu yıl ise iklimsel şartlar zeytin üretimi için oldukça iyiydi. Hasat dönemine yaşadığımız iyi şartların karşılığını alacağımızı düşünüyorum. Bu yıl yağan yağmurlar itibariyle daha iyi bir yıl olma yolunda beklentimiz büyük. Topladığımız zeytinleri yağa çevireceğiz. Özellikle Antalya'da coğrafi işaret alan tavşan yüreği zeytinyağına daha fazla pazar kazandıracağız. Salamura ve yağlık zeytini de piyasaya süreceğiz." 'TAVŞAN YÜREĞİ YAĞI ÇOK DEĞERLİ' Hedeflerinin geçen yılın hasat rakamlarını geçmek olduğunu belirten Narin, "Tavşan yüreği zeytinyağı dünyada en değerli zeytinlerden biri. Normal zeytinlerde 5, 6 kilodan yağ alıyorsak tavşan yüreğinde 8-9 kilodan alıyoruz. Yağı çok değerli. İstanbul'da litresinin 400 TL'ye ulaştığını biliyoruz. Antalya'da da bu rakamlara ulaşacak. Antalya için bir katma değer yaratacak" dedi.

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