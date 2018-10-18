Zeytinyağı bekledikçe faydası azalır

İSTANBUL, (DHA)- SONBAHARIN gelmesiyle birlikte zeytin bahçelerinde yeni hasat dönemi hareketliliği başladı. Yeni sezon ürünleri raflardaki yerlerini almaya başlarken Türkiye'ye uluslararası yarışmalarda da ödüller kazandırmış zeytinyağı markası Nova Vera'nın kurucusu Bahar Alan, zeytinyağı satın alırken dikkat edilmesi gereken kriterleri sıraladı. Zeytinyağının bekledikçe bozulan bir ürün olduğuna dikkat çeken Alan, "Aldığınız ürünü 2 ay içinde tüketin" dedi.

Sağlıklı yaşam bilincinin artmasıyla birlikte Türkiye’de zeytinyağına olan ilgi giderek arttığını söyleyen Bahar Alan, sağlıklı ve lezzetli bir seçim için zeytinyağının üretim tekniği, kokusu, tadı, rengi, markası ve ambalajının en önemli kontrol noktalarını oluşturduğunu belirtti.

"ERKEN HASAT VE SOĞUK SIKIM ÖZELLİĞİNİ ARAYIN"

İlk olarak satın alınacak zeytinyağının üretim tekniğinin incelenmesi gerektiğine dikkat çeken Alan, "Erken hasat ve soğuk sıkım özelliğini arayın. Zeytinyağını mucize besin yapan, onun sağlığa faydalı bileşenleri yani ‘polifenol’ içeriğidir. Polifenoller erken hasat döneminde en yüksek düzeydedir, ağaçtaki zeytin olgunlaştıkça polifenolü azalır içindeki yağ miktarı artar. Zeytinin doğru işlenmesi için ayrıca soğuk sıkım yapılması ve mümkün olduğunca az su kullanılması gereklidir. Çünkü polifenoller, uçucu ve suda çözünür yapıdadır, sıcak sıkım ve su ile yapılan sıkımlarda kolayca suya karışmakta ve yok olmaktadırlar. Erken hasat edilmiş ürünler soğuk sıkım ile işlendiğinde sağlık için çok faydalıdır" diye konuştu.