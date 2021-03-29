HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Zeytinyağı dolandırıcısı tutuklandı

Zeytinyağı dolandırıcısı tutuklandı

29.03.2021 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay’ın İskenderun ilçesinde kendilerini tüccar olarak tanıttıkları üreticilerden zeytinyağı alıp parasını ödemeyerek dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişiden 1’i tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 kişinin kendilerini tüccar olarak tanıtarak zeytinyağı alıp parasını ödemeyip üreticileri dolandırdığı şikayeti üzerine harekete geçti.

Hatay’ın İskenderun ilçesinde kendilerini tüccar olarak tanıttıkları üreticilerden zeytinyağı alıp parasını ödemeyerek dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişiden 1’i tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 kişinin kendilerini tüccar olarak tanıtarak zeytinyağı alıp parasını ödemeyip üreticileri dolandırdığı şikayeti üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmada kimlikleri tespit edilen A.E. ve V.Y. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.E. suç islemek amacıyla örgüt kurmak ve dolandırıcılık yapmaktan tutuklanırken, V.Y. serbest bırakıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERDünyaca ünlü 8 futbolcuyla birlikte oldu, şimdi hamile! Güzel modelden çarpıcı itirafDünyaca ünlü 8 futbolcuyla birlikte oldu, şimdi hamile! Güzel modelden çarpıcı itiraf
MSB duyurdu! Etkisiz hale getirildilerMSB duyurdu! Etkisiz hale getirildiler
Bakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldıBakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Kritik veriler açıklandı: Vaka sayısı 30 bini geçti

Kritik veriler açıklandı: Vaka sayısı 30 bini geçti

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Korkunç! Yol çöktü, korkutucu boyut gün ağırınca ortaya çıktı

Korkunç! Yol çöktü, korkutucu boyut gün ağırınca ortaya çıktı

Varyant virüste korkutan 'fare' detayı!

Varyant virüste korkutan 'fare' detayı!

Bakan Soylu’dan merak uyandıran paylaşım

Bakan Soylu’dan merak uyandıran paylaşım

Diğer Haberler

Kocaeli'de keşfedildi: Tanrıça Kybele'ye adanmış mağaradan 'eşsiz' bir sunak çıktı

Tanrıça Kybele'ye adanmış: Eşsiz bir eser!

Fatih Altaylı'dan dikkat çeken gönderme! 'AK Parti'ye üye oldum'

Fatih Altaylı'dan dikkat çeken gönderme! 'AK Parti'ye üye oldum'

MSB duyurdu! Etkisiz hale getirildiler

MSB duyurdu! Etkisiz hale getirildiler

Van'da koronavirüs alarmı! Bir okulda eğitime ara verildi, bir mahalle de karantinaya alındı

Van'da koronavirüs alarmı! Bir okulda eğitime ara verildi, bir mahalle de karantinaya alındı

Petr Kellner kimdir? Çekya'nın en zengin insanı hayatını kaybetti

Çekya'nın en zengin iş insanı Petr Kellner hayatını kaybetti

Kahreden olay! Kendisini ağaca asarak yaşamına son verdi

Kahreden olay! Kendisini ağaca asarak yaşamına son verdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.