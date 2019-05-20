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Zeytinyağı hırsızına bekçilerden suçüstü

YAŞAM HABERLERİ  | 20.05.2019 12:56 | Son Güncelleme

Manavgat ilçesinde bir evin çatısından zeytinyağı çalmak isteyen şüpheli, devriye görevi yapan bekçiler tarafından suçüstü yakalandı.Devriye görevi yapmakta olan Manavgat Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki çarşı ve mahalle bekçileri, gece 01.00 sıralarında Yayla Mahallesinde bir evin çatısından seslerin gelmesi üzerine çatıyı kontrol etti.

Manavgat ilçesinde bir evin çatısından zeytinyağı çalmak isteyen şüpheli, devriye görevi yapan bekçiler tarafından suçüstü yakalandı.
Devriye görevi yapmakta olan Manavgat Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki çarşı ve mahalle bekçileri, gece 01.00 sıralarında Yayla Mahallesinde bir evin çatısından seslerin gelmesi üzerine çatıyı kontrol etti. Çatıda bulunan bir şahıs, bekçilerin dur ihtarına uymayarak binanın yanındaki asma ağacını kullanarak binanın 2. katının balkonuna inerken, bekçiler tarafından balkonda yakalandı.
Ev sahibi ile birlikte çatıda yapılan incelemede içerisinde zeytinyağı bulunan deponun ahşap kapısının kırılmak suretiyle zarar gördüğü belirlendi. Depo kapısını kırarak hırsızlığa teşebbüs eden Y.P. isimli şüpheli ev sahibinin şikayetçi olması üzerine gözaltına alınarak Cumhuriyet Polis Karakoluna götürüldü. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye çıkarılan şüpheli Y.P. tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi.

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