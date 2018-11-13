"Zeytinyağı, kalp krizi ve buna bağlı ölümleri azaltıyor"

"Zeytinyağının içindeki kuvvetli antioksidanlar kötü kolesterolün oksidasyonunu önler ve anti-aterojenik etki gösterir. Bu üç önemli etki mekanizması dışında başka etkenler de vardır. Kan basıncını düşürmesi, diyabeti önlemesi gibi diğer ikincil etkenler de kalp hastalığına yakalanma oranını azaltır. Dr. Ancel Keys’in 1968'de biten '7 ülke çalışması' nda kalp krizi sayısı Giritlilerde on binde 26 iken, hayvansal yağı çok tüketen Kuzey Finlandiya’da on binde 1074 idi.

Giritlilerin Batı’ya oranla daha fazla yağ tüketmelerine rağmen kolesterolleri daha düşük çıkmaktaydı. PREDİMED çalışmasında akdeniz diyeti ile beslenen kişilerin beyne giden ana damarlarındaki damar sertleşme indeksi daha düşük saptanmıştır. Atina’da, salata veya sos şeklinde, yemek harici zeytinyağı tüketen kişilerde kalp hastalığına yakalanma riski yüzde 37 daha az bulunmuştur. EPİC çalışmasında, 1 çorba kaşığı ilave sızma zeytinyağı tüketenlerde kalp hastalığı oluşma riskini yüzde 14 düşürmüştür.”

-"Zeytinyağı Akdeniz diyetinin kalbini oluşturuyor"

Gençbay, Akdeniz diyetinin bu bölgede yaşayan insanların diyeti ve yaşam tarzı dikkate alınarak tanımlanmış bir diyet olduğunu vurguladı.

Akdeniz diyetinin sağlık açısından pek çok faydasının keşfedildiğini belirten Gençbay, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Diyetin kalbini zeytinyağı oluşturuyor. Ayrıca işlenmemiş tahıllar, mevsim sebzeleri ve meyveleri, bakliyat, kuru yemişler sık tüketilir. Haftada birkaç gün balık tüketilir. Kırmızı et ayda bir iki kez nadiren yenir. Süt ve süt ürünlerinde genellikle koyun ve keçi sütü kullanılır. Günde bir iki kadeh şarap tüketilir. Zeytinde hasada genellikle kasım ayında başlanır. Bu erken hasadın içerisinde çok kuvvetli fenoller denilen antioksidanlar ve başka bazı önemli sağlık için faydalı bileşikler geç hasada oranla daha fazladır. Bu nedenle çok değerlidir. Akdeniz diyetinin hikayesi, Dr. Ancel Keys isimli bir araştırmacının 50’li yıllarda Yunanistan gezisinde, o bölge insanlarının çok daha sağlıklı ve geç yaşlara kadar yaşamasını fark etmesi ile başladı. Dr Keys, daha sonra anılarında, Girit bölgesinde köylerde 100 yaşını geçen kişilerin oranının Paris’tekinin on katı olduğunu belirtmiştir. Akdeniz Bölgesi’nde, kalp hastalıkları ve bundan ölümler oldukça azdı. Ayrıca; artroz, demans, daha ender görülüyordu. Daha sonra, fark edildi ki, bu kişilerde osteoporoz ve buna bağlı kalça kırığı da daha azdı."