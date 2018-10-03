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Zeytinyağı öğrenme kapasitesini artırıp kaygıyı düşürüyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 03.10.2018 11:12 | Son Güncelleme

Dokuz Eylül Üniversitesi'nde deney hayvanları üzerinde yapılan araştırmada, soğuk sıkım sızma zeytinyağıyla beslenen hayvanlarda öğrenme ve bellek kapasitelerinin yüksek, kaygı düzeyinin ise düşük olduğu ortaya kondu - Araştırma sonunda hazırlanan bilimsel raporda, "Anadolu'da yetişen zeytinlerden elde edilen soğuk sıkım sızma zeytinyağının, çocukların beyin gelişimini olumlu etkileyebileceğini gösterdiği" ifadelerine yer verildi - DEÜ Fizyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazan Uysal Harzadın: "Yüksek polifenollü yani soğuk sıkım sızma zeytinyağı, öğrenme ve belleği olumlu etkiledi, anksiyete seviyesini düşürdü. Deney hayvanları çok daha kısa sürede hedefe ulaştılar ve bir sonraki hedefi hatırlama konusunda da daha başarılı oldular"

İZMİR (AA) - EFSUN ERBALABAN YILMAZ - Dokuz Eylül Üniversitesinde (DEÜ) deney hayvanları üzerinde yapılan araştırmada, ekstra sızma zeytinyağı tüketiminin, öğrenme ve bellek kapasitesini artırdığı, kaygı düzeyini ise düşürdüğü ortaya çıktı.

DEÜ Tıp Fakültesi Fizyoloji ve Spor Hekimliği ana bilim dalları ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğretim üyeleri, Deneysel Araştırmalar Birimine bağlı laboratuvarlarda, "Anadolu'da yetişen zeytinlerden elde edilen sızma zeytinyağının beyin gelişimine etkisi" konulu bir araştırma yaptı.

Araştırmada, 27 fareden bazılarına 8 hafta boyunca yüksek polifenollü (bitki kaynaklı biyoaktif bileşik) sızma zeytinyağı, bir bölümüne polifenol seviyesi düşük riviera zeytinyağı ile beslenme programı uygulandı, diğerlerine de yüksek fruktozlu yem verildi. Daha sonra farelere, 5 günlük öğrenme ve bellek deneyleri ile labirent testleri yapıldı.

Soğuk sıkım sızma zeytinyağı ile beslenen farelerin, labirentteki hedeflere diğerlerine göre daha çabuk ve kolay ulaştığı belirlendi.

Fruktozlu yem ile beslenenlerde ise bellek bozukluğu ve anksiyeteye (kaygı bozukluğu) rastlandı, sızma zeytinyağı tüketenlerde bu şikayetler görülmedi.

Riviera zeytinyağının ise karar vermeyi olumsuz etkilemesine rağmen anksiyeteyi azalttığı tespit edildi.

Araştırma sonunda hazırlanan bilimsel raporda, "Anadolu'da yetişen zeytinlerden elde edilen soğuk sıkım sızma zeytinyağının, çocukların beyin gelişimini olumlu etkileyebileceğini gösterdiği" ifadelerine yer verildi.

- Hedefi hatırlama konusundaki başarı

DEÜ Fizyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazan Uysal Harzadın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zeytinyağının, sağlığa olumlu etkisinin kalp ve damar hastalıklarına ilişkin deneylerde birçok kez kanıtlandığını ancak bunun dışında öğrenme, bellek, anksiyete düzeyine etkisini de araştırmak istediklerini söyledi.

Çalışmalarında Anadolu'da yetişen zeytinlerden soğuk sıkımla elde edilen sızma yağın olumlu etkisini ortaya koyduklarını belirten Harzadın, şu bilgileri verdi:

"Hayvanlarda ergenliğin sonuna kadar düzenli olarak farklı beslenme biçimleri uyguladık. Daha sonra öğrenme, bellek, anksiyete düzeyini ölçtük. Yüksek polifenollü yani soğuk sıkım sızma zeytinyağı, öğrenme ve belleği olumlu etkiledi, anksiyete seviyesini düşürdü. Deney hayvanları çok daha kısa sürede hedefe ulaştılar ve bir sonraki hedefi hatırlama konusunda da daha başarılı oldular."

Harzadın, sızma zeytinyağı ile beslenenlerde kilo alımının da yüksek olmadığını, ayrıca yaşlanmanın yavaşladığını gözlemlediklerini de anlattı.

- "Yoğurda karıştırabiliriz"

Tüm ebeveynlere çocuklarını soğuk sıkım zeytinyağı ile beslemeleri tavsiyesinde bulunan Harzadın, şunları söyledi:

"Her gün bir tatlı kaşığı zeytinyağının çocukların okul başarısını olumlu etkileyeceğini söyleyebilirim. Zeytinyağı ilaç gibi tüketilebilir. Salatada çocuğumuzun ne kadar zeytinyağı tükettiğini tam olarak bilemeyebiliriz. Eğer tatlı kaşığı ile içmek zor geliyorsa yoğurda karıştırabiliriz. Mümkün olduğunca havayla temasını azaltmalıyız. Anadolu'da büyük bir mucize var ve biz bunun değerini bilmeliyiz."

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