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Zeytinyağı tesisinde çıkan 'prina' yangını 2 saatlik çalışmayla söndürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 31.05.2019 22:11 | Son Güncelleme

MUĞLA'da, zeytinyağı üretim tesisinin bahçesinde, 'prina' olarak adlandırılan yağını çıkardıktan sonra ezilen zeytin artığının alev alması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.  Yangın, saat 18.00 sıralarında Menteşe ilçesinin kırsal Paşapınarı Mahallesi'nde meydana geldi.

Zeytinyağı tesisinde çıkan 'prina' yangını 2 saatlik çalışmayla söndürüldü

Cavit AKGÜN/MUĞLA (DHA)- MUĞLA'da, zeytinyağı üretim tesisinin bahçesinde, 'prina' olarak adlandırılan yağını çıkardıktan sonra ezilen zeytin artığının alev alması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.
Yangın, saat 18.00 sıralarında Menteşe ilçesinin kırsal Paşapınarı Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Ali Baş’a ait zeytinyağı üretim tesisinin bahçesinden dumanların yükseldiğini fark edenler, itfaiye ekiplerine durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalara başladı. İtfaiye yangının tesise sıçramasını önlemeye çalışırken, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın sonucunda yangın söndürüldü.
Olay yerinde yapılan incelemede 'prina' olarak adlandırılan yağını çıkardıktan sonra ezilen ve kurutulup kış aylarında yakacak olarak kullanılan zeytinlerin artığının alev aldığı belirlendi. Bayır Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan incelemede yaklaşık 500 bin liralık prinanın yandığı öğrenildi.

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Zeytinyağı tesisinde çıkan 'prina' yangını 2 saatlik çalışmayla söndürüldüZeytinyağı tesisinde çıkan 'prina' yangını 2 saatlik çalışmayla söndürüldüZeytinyağı tesisinde çıkan 'prina' yangını 2 saatlik çalışmayla söndürüldü

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