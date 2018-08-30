Bu noktada zeytinyağı üzerinde yaptıkları araştırmadan bahsederek, zeytinyağı tüketiminin Viagra kullanmaktan daha etkili olacağı görüşünü paylaşıyorlar. Peki zeytinyağını Viagra'dan daha etkili kılan ne?

Cinsel performansta zeytinyağı Viagra'dan daha etkili

1 / 14 Yunanistan'da bilim insanları, zeytinyağının erkeklerin cinsel performansını artırmada Viagra'dan daha etkili bir çözüm olabileceğini ortaya koydu.

2 / 14 Atina Üniversitesi'nin araştırmasına göre, zeytin zengini bir rejim yapmak kalpteki kan akışını güçlendirerek cinsel iktidarsızlığı da azaltıyor.

3 / 14 İngiltere'de yayınlanan Daily Telegraph gazetesinin haberine göre 600 erkeğin katıldığı araştırma, günde en az 9 çorba kaşığı zeytinyağı tüketenlerde iktidarsızlık riskinin diğerlerine göre daha az olduğunu gösteriyor.

4 / 14 Bu kişilerde testosteron seviyeleri de, az zeytin tüketenlere göre yüzde 40 daha fazla.

5 / 14 Araştırma ekibinin lideri Dr Christina Chrysohoou, uzun vadede bir erkeğin cinsel gücünü artırmak için "Viagra'ya değil zeytinyağına" başvurmasını öneriyor.

6 / 14 Chrysohoou, "Bu, cinsel fonksiyon sorunları için ilaçsız bir çözüm. Viagra ise uzun vadeli bir çözüm değil; sadece cinsel kapasitede kısa süreli bir etki yaratıyor" diyor.

7 / 14 Araştırmacılara göre zeytinyağı, diyabet ve obezite gibi riskleri de sınırlıyor.

8 / 14 Telegraph, araştırmayla ilgili 1990'larda Viagra'yı bulan ekipten Prof. Mike Wyllie'nin de görüşünü aldı.

9 / 14 TOPLUMDA HALA İLACA BAŞVURMA EĞİLİMİ BASKIN Mike Wyllie, rejim ve yaşam tarzındaki değişikliğin cinsel fonksiyonları da etkileyeceği yönündeki mesajın geçerli olduğunu söyledi.

10 / 14 Sertleşme bozukluklarının yaklaşık yüzde 80'inin kalp damar sağlığıyla ilintili olduğunu vurgulayan Wyllie, erkeklerin bu mesajı alacağındansa emin değil.

11 / 14 Wyllie "Ne yazık ki toplumda halen ilaca başvurma eğilimi baskın çıkıyor. İnsanlar yaşam tarzlarını değiştirmeye yanaşmıyor" diyor.

12 / 14 İngiliz Kalp Vakfı'ndan Julie Ward da, araştırma sonuçlarını destekliyor.

13 / 14 "Penisteki kan damarlarının çok dar olması nedeniyle, erekte olma ya da ereksiyonu sürdürme gibi sıkıntılar, damar tıkanıklığının ilk işaretleri olabiliyor" diyen Ward şöyle devam ediyor: