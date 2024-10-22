Zeytinyağının hikayesi: Edremit'teki FestOlive heyecanı tamamlandı! "Zeytin olmasa biz de yoktuk"

Sırtında Kaz Dağları'nın eşsiz görüntüsü önünde ise Edremit Körfezi'nin müthiş maviliğiyle gerçekten şahane bir doğaya sahip Edremit. Bölge halkına bahşedilen nimetler sadece doğa güzelliğiyle de sınırlı değil. Edremit'in neredeyse her noktasında zeytin ağacı var. İlçede 2.5 milyon ağacın olduğu belirtiliyor. Ve Edremit'te yetişen zeytinlerin kalitesi de dünya çapında. Öyle ki bu bölgede insanların sosyal ve ekonomik hayatları büyük ölçüde zeytin tarafından şekillendiriliyor...

18-20 Ekim tarihlerinde Edremit'in Güre Mahallesinde gerçekleştirilen FestOlive Edremit Zeytinyağı Tadım Festivali, Türkiye ve dünyanın farklı bölgelerinden birçok zeytinyağı sevdalısı, şef ve üreticiler tarafından heyecanla takip edildi.

ZEYTİNİN ZEYTİNYAĞINA DÖNÜŞÜM HİKAYESİ

Kazdağları’nın bereketli topraklarından sofralara ulaşan zeytinin zeytinyağına dönüşüm hikayesini ziyaretçilere tanıtan FestOlive Edremit Zeytinyağı Tadım Festivali’nin açılışı 18 Ekim'de yapıldı. Coşkulu bir törenle gerçekleşen açılışa CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi adına Meclis Üyesi Nevin Sayman, Edremit Ticaret Borsası Başkanı Tarkan Denizer, meclis üyeleri, protokol üyeleri, STK ve dernek temsilcileri katılım sağladı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Edremit Belediyesi’nin katkı sunduğu Edremit Ticaret Odası ve Edremit Ticaret Borsası’nın ev sahipliğinde devam eden festivalde söyleşiler, zeytinyağı tadımları ve çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin yaptığı açılış konuşmasında, FestOlive’deki tadım etkinliklerinde tüketicilere kaliteli zeytinyağının nasıl olduğunu gösterdiklerini belirterek,

"Edremit zeytinyağını dünyaya tanıtmak amacıyla Kazdağlarının bereketli topraklarıyla Ege’nin mavilikleri FestOlive’de buluştu. Kazdağları’nın asırlık lezzetini barındıran Edremit zeytinleri ve bu coğrafyanın kalbinden süzülen zeytinyağları, nesiller boyu aynı özen ve kaliteyle yaşatılmak için doğaya saygıyla yetiştiriliyor. Sürdürülebilir gıda güvenliğiyle toprağın bereketi korunarak geleceğe uzanan bir miras inşa ediliyor. Bu kadim coğrafyanın ruhu her damla zeytinyağında yaşatılarak kuşaklar boyunca sofralara taşınıyor. FestOlive’deki tadım etkinliklerinde tüketicilere kaliteli zeytinyağını nasıl olduğunu gösterdik. Gıdada sahteciliğin tartışıldığı bir dönemde atılan bu adım, kaliteli üretim yapan marka sahiplerine de fayda sağlayacak." ifadelerinde bulundu.

80'Lİ YILLARIN DİLEMMASI: KONUT MU? ZEYTİN Mİ?

1980'li yıllarla birlikte Edremit halkının iki tercih arasında kaldığını belirten Çetin, "Zeytinden konut sektörüne kayan bölge halkı yaşanan bu ekonomik değişiklikle geçici bir zenginliğe kavuştu. Fakat bu zenginlik bir süre sonra önemli bir fakirliği doğrudu. Zira konutlaşma beraberinde çok sayıda zeytin ağacının kaybına yol açtı. Bu noktada da bölgedeki zeytinciliğin akıbetiyle ilgili olarak ne yapılacağı düşünüldü. FestOlive bu tartışmaların bir ürünü olarak ortaya çıktı. Festivalin temel amacını zeytinyağını tattırıp onu tanıtmak oluşturuyor.” dedi.

TÜRKİYE'NİN ZEYTİNYAĞI İHTİYACININ 5'TE 1'İ EDREMİT'TEN KARŞILANIYOR

Edremit zeytinyağı ve çizik zeytini coğrafi olarak işaretli ürünler olarak geçiyor. Bölgede yaklaşık olarak 2.5 milyon zeytin ağacının bulunduğunu belirten Çetin, Edremit'in bu sene 20 bin ton zeytinyağı üretme hedefi olduğunun da altını çizdi. Türkiye'nin birçok farklı bölgesinde farklı zeytin türleri üretiliyor. Edremit gibi çok büyük olmayan bir ilçe için 20 bin ton zeytinyağı üretiminin gerçekten önemli bir miktar olduğunun üzerinde durmak gerek. Zira Türkiye'de toplam zeytinyağı üretimi 400 bin ton civarlarında gerçekleşiyor. Çetin ayrıca Türkiye'de zeytinyağı tüketiminin ise 100 bin ton olduğunu belirtti. Bu noktada Edremit'in ürettiği 20 bin ton zeytinyağının Türkiye'nin neredeyse 5'te 1'lik kısmını doyurduğunu görüyoruz.

HEDEF: GLOBAL PAZARLAR

Dünya çapında tad olarak önemli bir noktada bulunan Edremit zeytinyağının ihracat yasakları nedeniyle dünyaya açılmakta zorluk çektiğini ifade eden Çetin ayrıca markalaşma noktasında da geri kalındığını belirtti. Edremit zeytinyağı ve yeşil çizik zeytinin uluslararası alanlardaki bilinirliğini arttırmak için de önemli çabalarda bulunduklarını belirten Çetin ayrıca FestOlive ile birlikte katılımcılara tadım çadırında hem zeytinyağı tadım kursları yapıldığının altını çizdi hem de kaliteli bir zeytinyağının nasıl anlaşılacağı konularında bilgiler verildiğini ifade etti.

Kazdağları'nda zeytinyağı ve zeytin hakkında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan akademisyen Abdullah Soykan da bölge ve halk için zeytin ve zeytinyağının çok önemli olduğunu belirtti.