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Zeytinyağlı dolma yemek için yarıştılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 20:52 | Son Güncelleme

Tokat’ın Erbaa ilçesinde düzenlenen "Yaprak Festivalinde" zeytinyağlı dolma yeme yarışmasında renkli görüntüler yaşandı.Tokat’ın Erbaa ilçesinde 21.si düzenlenen Uluslararası Geleneksel ve Kültürel Erbaa Yaprak Festivali kortej geçişi ile başladı.

Tokat’ın Erbaa ilçesinde düzenlenen "Yaprak Festivalinde" zeytinyağlı dolma yeme yarışmasında renkli görüntüler yaşandı.

Tokat’ın Erbaa ilçesinde 21.si düzenlenen Uluslararası Geleneksel ve Kültürel Erbaa Yaprak Festivali kortej geçişi ile başladı. 7 ülkeden folklor ekiplerinin katılığı festivalde ekipler hünerlerini sergiledi. Protokol üyeleri meşale yakarak festivalin startını verdi. Açılış konuşmalarının ardından yöresel ürünlerin sergilendiği stantların açılışı yapıldı. Açılış sonrasında ise Cumhuriyet Meydanı’nda zeytinyağlı bağ yaprağı sarmaları yarıştı. Kadınlar özenle hazırladıkları zeytinyağlı asma bağ yapraklarını Mutfak Sanatları ve Gastronomi Federasyonu (MUGAFED) ile Tokat Gastronomi Aşçılar Derneği üyelerinden oluşan juri değerlendirmeye alarak dereceye girenleri belirledi. Ayrıca 2’si kadın 5 kişi 50 adet zeytinyağlı dolmayı en kısa sürede yemek için bir birleri ile yarıştı. Oldukça renkli görüntülerin yaşandığı yarışmada erkek yarışmacı 1 dakika 10 saniyede yiyerek birinci oldu.

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, ilçede 3 gün sürecek olan festivalin ismini ’Yaprak Festivali’ olarak değiştirdiklerini belirterek, "Meşhur olan Erbaa bağ yaprağımızı bir nebze daha fazla adını duyulması için festivalimizin adını değiştirdik. Heyecanlı ve coşkulu bir şekilde de kortejle birlikte açılışımızı gerçekleştirdik. Yöresel ve sanayi ürünlerinin sergilendiği stantları açılışını yaptık. Gayet güzel bir coşku ile devam ediyor" diye konuştu.

Erbaa ilçesinde 3 gün devam edecek olan festivalde Simge, Cem Belevi, Latif Doğan ve Zeynep Başkan sahne alacak. Ayrıca festival kapsamında halk oyunları gösterileri, çeşitli yarışmalar yapılacak.

Zeytinyağlı dolma yemek için yarıştılar

Zeytinyağlı dolma yemek için yarıştılar

Zeytinyağlı dolma yemek için yarıştılar

Zeytinyağlı dolma yemek için yarıştılar

Zeytinyağlı dolma yemek için yarıştılar

Zeytinyağlı dolma yemek için yarıştılar

Zeytinyağlı dolma yemek için yarıştılar

Zeytinyağlı dolma yemek için yarıştılar

Zeytinyağlı dolma yemek için yarıştılar

Zeytinyağlı dolma yemek için yarıştılar

Zeytinyağlı dolma yemek için yarıştılar

Zeytinyağlı dolma yemek için yarıştılar

Zeytinyağlı dolma yemek için yarıştılar

Zeytinyağlı dolma yemek için yarıştılar

Zeytinyağlı dolma yemek için yarıştılar

Zeytinyağlı dolma yemek için yarıştılar

Zeytinyağlı dolma yemek için yarıştılar
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