HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Zhou Chengyu: Çin'in Chang'e-5 Ay misyonunun ardındaki 24 yaşındaki kadın

Zhou Chengyu: Çin'in Chang'e-5 Ay misyonunun ardındaki 24 yaşındaki kadın

09.12.2020 13:23 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Zhou Chengyu: Çin'in Chang'e-5 Ay misyonunun ardındaki 24 yaşındaki kadın

Çin'in Ay'dan kaya örnekleri getirilmesini içeren Chang'e-5 Ay keşif programının en üst düzey sorumlusu 24 yaşındaki kadın astronot ülkede büyük ün kazandı.

Çin'in Ay'dan kaya örnekleri getirilmesini içeren Chang'e-5 Ay keşif programının en üst düzey sorumlusu 24 yaşındaki kadın astronot ülkede büyük ün kazandı.

Wenchang uzay aracı fırlatma tesisindeki en genç kumandan olmasına rağmen Zhou Chengyu'ya işyerinde herkes saygı göstergesi olarak "Abla" diyor.

Chang'e-5, Çin'in son yedi yıl içinde gerçekleştirdiği üçüncü Ay'a iniş misyonu oldu.

Zhou, misyonda kritik bir yer tutan roket bağlantı sisteminden sorumluydu.

Ay'da kaya parçaları toplayıp getirecek olan robotun bulunduğu uzay aracının 23 Kasım'da başarılı bir şekilde fırlatılmasında rol alan kadınlardan biri olarak Çin devlet medyasında yer verilmesi üzerine genç kadın astronotun ismi, Çin arama motoru Weibo'da en çok söz edilen isim oldu.

Genç yaşta gösterdiği başarı nedeniyle sosyal medya kullanıcıları onu kutluyor ve ülkenin "gurur kaynağı" olarak görüyor.

Guizhou eyaletinde yaşayan Zhou, bütün bu ilgiden pek etkilenmemiş görünüyor. Duocai Guizhou Net haber sitesine göre, Zhou, röportaj taleplerini reddetmiş ve ünlenmesinin işini etkilemesini istemiyor.

Zhou Chengyu

Çin Ay tanrıçasından ismini alan Chang'e-5 misyonunun amacı, Ay'dan taş ve toprak örnekleri alarak bilim insanlarının Dünya'nın uydusunun yapısı hakkında daha fazla bilgi edinmesini sağlamaktı.

Ay'dan en son numune alınması üzerinden 40 yılı aşkın bir süre geçmiş durumda. Bu misyon ile Çin, ABD ve Sovyetler Birliği'nin ardından bunu başaran üçüncü ülke oldu.

Bu misyon, Pekin'in uzayda süper güç haline gelme hedefi yolunda atılmış bir adım. Çin devlet medyası, Devlet Başkanı Şi Jinping'in ifadesiyle "uzay düşü" olarak adlandırdığı bu girişimi, "ulusal canlanma" yolunda atılmış adım olarak niteledi.

Çin uzay araştırmalarını, teknolojik gücünü ve dünya sahnesinde oynadığı rolü sergilemesinde önemli bir araç olarak görüyor.

Chang'e-5 robotu Ay'ın dünyaya yakın yüzünün kuzeybatısına inerek Çin bayrağını dikti

Ülkenin önde gelen bilim insanlarından Prof. Ouyang Ziyuan, 2006'da resmi People's Daily gazetesine yaptığı bir açıklamada, "Ay'ın keşfi ile ilgili çalışmalar bir ülkenin toplam gücünü yansıtır" diyordu.

Geçen yıl Çin, Ay'ın karanlık yüzü olarak adlandırılan bölgeye robot indiren ilk ülke oldu. Önümüzdeki yıllarda da Ay'da araştırma istasyonları kurmayı ve Mars'a insan göndermeyi planlıyor.

Analiz: Çin'de güçlü kadın karakterler öne çıkarılıyor

Kerry Allen, Çin Medyası Uzmanı

Çinlilerin çoğu mitolojide adı geçen Ay tanrıçası Chang'e'yi bilir. Hikayesi Romeo ve Juliet'i andırır: Ölümsüzlük iksiri içen bir kadın, yanlışlıkla kocasına hiç iksir bırakmaz ve ölünceye dek ona yakın olmak için uçup Ay'a konar.

Zhou Chengyu

Çin'de sonbahar ortalarında kutlanan Ay Festivali döneminde Chang'e'nin adı romantik ay tanrıçası ile özdeşleşir. Bu yüzden Ay misyonunda da güçlü bir kadın karakterle bağlantı kurmak etkili olacaktı.

24 yaşındaki Zhou Chengyu'nun fotoğrafları devlet medyasında dolaşıma girdi ve onun nasıl "havacılık alanında ön cephede asker" olan ve Çinlilere esin kaynağı olacak bir "abla" olduğu yorumları paylaşıldı.

Çin'de güçlü kadın karakterler öne çıkarılmaya çalışılıyor.

Ancak Çinlilerin çoğu, ülkede birçok sektörde kadınların rolünün hala hakkının verilmediği görüşünde.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kısıtlamaya uymayan gençler bakın nasıl yakalandı! Kısıtlamaya uymayan gençler bakın nasıl yakalandı!
Moldova Başbakanı Chicu koronavirüse yakalandıMoldova Başbakanı Chicu koronavirüse yakalandı
Sigarayı bıraktıktan 12 dakika sonra vücutta görülen değişim! Sigarayı bıraktıktan 12 dakika sonra vücutta görülen değişim!

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca'dan flaş koronavirüs aşısı açıklaması

Bakan Koca'dan flaş koronavirüs aşısı açıklaması

Irkçı hakem maçtan alındı!

Irkçı hakem maçtan alındı!

PSG-Başakşehir maçında ırkçılık! Takımlar sahadan çekildi!

PSG-Başakşehir maçında ırkçılık! Takımlar sahadan çekildi!

Tüm Türkiye'de aranıyordu! Yaşı 23 ama...

Tüm Türkiye'de aranıyordu! Yaşı 23 ama...

Oğlunun nikahı iptal olmasın diye yaptıkları kan dondurdu

Oğlunun nikahı iptal olmasın diye yaptıkları kan dondurdu

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen koronavirüse mi yakalandı?

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen koronavirüse mi yakalandı?

İlginizi Çekebilir

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Bakan Koca paylaştı: İşte 7 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 7 Aralık koronavirüs tablosu

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Temel kazısında heyecanlandıran keşif

Temel kazısında heyecanlandıran keşif

Sakın karıştırmayın! Grip ile korona arasındaki en büyük fark...

Sakın karıştırmayın! Grip ile korona arasındaki en büyük fark...

Hastanede oksijen bitti: Korona hastaları ölmeye başladı

Hastanede oksijen bitti: Korona hastaları ölmeye başladı

Diğer Haberler

Rus paralı asker şirketi Wagner komutanından Türkiye itirafı

Rus paralı asker şirketi Wagner komutanından Türkiye itirafı

Moldova Başbakanı Chicu koronavirüse yakalandı

Moldova Başbakanı Chicu koronavirüse yakalandı

450 gram doğmuştu, mezuniyet belgesi aldı!

450 gram doğmuştu, mezuniyet belgesi aldı!

Biden iddialı: 100 günde 100 milyon aşı!

Biden iddialı: 100 günde 100 milyon aşı!

Pfizer'in aşısı Tel Aviv'e ulaştı

Pfizer'in aşısı Tel Aviv'e ulaştı

Çarpıcı araştırma: Tek başına siperlik karşı koruma sağlamıyor

Çarpıcı araştırma: Tek başına siperlik karşı koruma sağlamıyor

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.