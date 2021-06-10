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Zhurong: Çin, Mars'a indirdiği uzay aracından ilk fotoğrafları paylaştı

10.06.2021 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin, geçen hafta Mars'a başarıyla indirdiği Zhurong uzay aracının Kızıl Gezegen'de çektiği ilk fotoğrafları paylaştı.

Zhurong: Çin, Mars'a indirdiği uzay aracından ilk fotoğrafları paylaştı

Çin, geçen hafta Mars'a başarıyla indirdiği Zhurong uzay aracının Kızıl Gezegen'de çektiği ilk fotoğrafları paylaştı.

Altı tekerlekli araç Cumartesi sabahı Mars'ın kuzeyindeki Utopia Planitia bölgesine inmişti.

Çin, böylece ABD'nin ardından Kızıl Gezegen'e uzay aracını başarıyla indiren ikinci ülke oldu.

Çinli bilim insanları, gezegenin kuzey yarımküresine indirilen aracın en az 90 Mars günü incelemelerini sürdürmesini planlıyor. Dünya'nın yaklaşık yarısı büyüklüğündeki Mars'ın, kendi etrafında dönmesi 24 saat 39 dakika sürüyor.

Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA), Mars'tan gelen fotoğrafları web sayfasında paylaştı.

Görüntüler, aracın inişten sonra hayati önem taşıyan cihazlarda gerekli işlemlerin başarıyla tamamlandığına işaret ediyor.

Bu işlemler, robota enerji sağlayacak güneş enerjisi cihazlarının harekete geçmesini, keşif aracı Tianwen-1 ve Çin'deki kontrol merkezi ile iletişimi sağlayacak antenin devreye girmesini, Zhurong'un keşif aracından inip dolaşmasını sağlayacak rampanın konum almasını içeriyor.

Uzay aracının arkasındaki görüntü, açılmış güneş panellerini ve iletişimi sağlayan anteni gösteriyor.

Zhurong, ABD'nin Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) 2000'li yıllarda sahip olduğu Spirit ve Opportunity araçlarını andırıyor.

240 kg ağırlığındaki uzay aracına bağlı uzun antenin ucundaki kamera fotoğraf çekmeye ve navigasyona yarıyor.

Gezegendeki kayaların mineral yapısını, genel ortamı ve hava koşullarını incelemek üzere beş ayrı donanım da bulunuyor.

İllüstrasyon: Zhurong lNASA'nın Spirit ve Opportunity uzay araçlarını andırıyor

Amerikan uzay araçları Curiosity ve Perseverance gibi Zhurong'un da kayaların yapısını incelemek üzere parçalayan lazer aygıtı da var. Yer altında su-buz aramayı sağlayan radarı ise diğer araçlarda yok.

Zhurong'un indiği Utopia Planitia, gezegenin ilk dönemlerinde çarpma etkisiyle oluşmuş 3000 km çapında dev bir havza.

NASA'nın 1976'daki Viking-2 uzay aracı da bu bölgeye inmişti.

Bu model Zhurong adlı robotun uzay aracından iniş rampasını gösteriyor

Uzun zaman önce burada bir denizin olduğuna işaret eden veriler var.

Uydu verileri de derinlerde buz olduğunu gösteriyor.

ABD, bir ton ağırlığındaki Perseverance uzay aracını Şubat'ta gezegene indirmişti.

Daha önce iki girişimi başarısızlıkla sonuçlanan Avrupa Birliği ise Rusya ile ortak bir proje kapsamında, Rosalind Franklin adlı uzay aracını 2022'de Mars'a göndermeyi planlıyor.

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