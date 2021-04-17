HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. 'Zibidi' kelimesi için Yargıtay'dan şaşırtan karar

'Zibidi' kelimesi için Yargıtay'dan şaşırtan karar

17.04.2021 16:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal paylaşım sitesi hesabından, bir kişi için kullandığı ‘zibidi’ kelimesi için sanık sandalyesine oturan genç, ‘Hakaret’ suçundan mahkum edildi. Davanın temyiz müracaatını değerlendiren Yargıtay ise, Türk Dil Kurumu’nun ‘zibidi kelimesini ‘gülünç olacak derecede kısa ve dar giyinmiş olan’ şeklinde tanımladığı gerekçesiyle sanık hakkında verilen mahkumiyet kararını bozdu.

'Zibidi' kelimesi için Yargıtay'dan şaşırtan karar

Sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından eleştirdiği bir kişi için, ‘zibidi’ kelimesini kullanan genç, evine gelen mahkeme tebligatıyla hayatının şokunu yaşadı. ‘Hakaret’ suçlamasıyla 4. Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkan sanık, ‘hakaret’ suçundan mahkum edildi. Sanık avukatının temyiz müracaatını değerlendiren Yargıtay 18. Ceza Dairesi ise emsal nitelikte bir karara imza attı. Yüksek mahkeme; Avrupa ülkelerindeki benzer davaları örnek gösterdi.

Sanığın sözlerindeki ifadelerin rahatsız edici boyutta olduğunun vurgulandığı kararda, “Somut olayda, sanığın facebook internet sitesinde yazmış olduğu yorumlarının bütünü bir arada irdelendiğinde, doğrudan katılanı hedef alarak, kendisine hakarette bulunmak kastıyla hareket etmeyip, eleştirme amacı güttüğü ortadadır. Yine yorumlarda geçen ‘zibidi’ kelimesinin, Türk Dil Kurumu'ndaki anlamının, ‘gülünç olacak derecede kısa ve dar giyinmiş olan’ şeklinde tanımlanmıştır. Kelimenin hakaret unsuru içermediği, yorumlarda geçen diğer sözlerin de, muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp, rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibariyle oluşmadığı gözetilmeden, sanık hakkında mahkumiyet kararı verilmesi, Kanuna aykırıdır. Sanık avukatının temyiz sebepleri yerinde görüldüğünden Asliye Ceza Mahkemesi kararının bozulmasına oy birliği ile hükmedilmiştir” denildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Gökyüzünde inanılmaz olay! O anlar kameradaGökyüzünde inanılmaz olay! O anlar kamerada
Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!
Anahtar Kelimeler:
Yargıtay

En Çok Okunan Haberler

'Pes' dedirten olay! Cemaat ihbar etti, camide yakalandı

'Pes' dedirten olay! Cemaat ihbar etti, camide yakalandı

Bilim Kurulu üyesi böyle duyurdu: 4 kat azaldı

Bilim Kurulu üyesi böyle duyurdu: 4 kat azaldı

İmzalar atıldı! 83 yıl sonra değişim başlıyor

İmzalar atıldı! 83 yıl sonra değişim başlıyor

Nisa bu işe ne diyecek! Barış Murat Yağcı'dan seksi modele beğeni ve yorum yağmuru

Nisa bu işe ne diyecek! Barış Murat Yağcı'dan seksi modele beğeni ve yorum yağmuru

Bakan Soylu'dan net uyarı: İptal ederim, acımam!

Bakan Soylu'dan net uyarı: İptal ederim, acımam!

Sağlık Bakanlığı uyardı! Bu kişilerin koronavirüse yakalanma riski daha yüksek

Sağlık Bakanlığı uyardı! Bu kişilerin koronavirüse yakalanma riski daha yüksek

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 15 Nisan 2021 koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 15 Nisan 2021 koronavirüs tablosu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

'Her şeyi göze alıyorum' diyerek yerde tekmelediği kadını dakikalarca darbetti

'Her şeyi göze alıyorum' diyerek yerde tekmelediği kadını dakikalarca darbetti

AK Partili isim elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

AK Partili isim elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

CHP'den o fotoğrafa tepki

CHP'den o fotoğrafa tepki

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.