ZİÇEV’den geleneksel yaz kampı

Zihinsel Yetersiz Çocukları Geliştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV), geleneksel hale getirdiği yaz kampları kapsamında bu yıl da öğrencilerini kampa götürdü.

ZİÇEV, her yıl özel çocukların hayatın içinde olmasına yardımcı olmak, hem ruhsal hem fiziksel gelişimlerine katkı sağlamak ve sosyalleşmelerini artırmak amacıyla etkinlik düzenliyor. ZİÇEV’in tüm şubelerinden öğrenci ve ailelerin katıldığı kamp etkinliğinde öğrenciler tatil yapma fırsatı da buluyor. Bu yıl 12-19 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek olan Mersin Kapızlı Gençlik Kampı için Gölbaşı’nda eğitim gören ZİÇEV’li öğrenciler, eğitmenleri ve aileleri ile birlikte yola çıktı.

Kampla ilgili bilgi veren ZİÇEV Sosyal İşleri Müdürü Meral Gümüş, bu tür etkinlikleri geleneksel hale getirdiklerini ifade ederek, “Düzenlenen kampımıza hayatlarında ilk defa deniz görecek olan yüzlerce özel çocuğumuz ve aileleri katılacak. Ülkemizde bir ilke imza atarak her yıl düzenlenen bu kampa 10 yıldır binlerce çocuğumuz iştirak etti ve tatil yapma imkânı buldu. Bir hafta süren kampımızda çocuklarımız hem tatil yapıyor hem de çeşitli etkinliklerde kendilerini geliştiriyorlar. Bu tür etkinlikler özel çocuklarımızın gelişimine, sosyalleşmesine ciddi anlamda katkı sağlıyor. Onlarla hayatı paylaşmaya devam edeceğiz ve her zaman hem onların hem de ailelerinin yanında olacağız” dedi.