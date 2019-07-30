HABER

ZİÇEV’li öğrenciler ‘Sevgi Dileği Ağacı’nda umutlarını tazelediler

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2019 09:03 | Son Güncelleme

Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) öğrencileri, ‘Dünyada sevgi olsun, mutluluk olsun’ temennisiyle ‘Sevgi dileği ağacı’ ismini verdikleri ağaca kurdele bağlayarak dilek dilediler.Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) gerçekleştirdiği programlarla öğrencilere umut olmaya devam ediyor.

Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) öğrencileri, ‘Dünyada sevgi olsun, mutluluk olsun’ temennisiyle ‘Sevgi dileği ağacı’ ismini verdikleri ağaca kurdele bağlayarak dilek dilediler.
Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) gerçekleştirdiği programlarla öğrencilere umut olmaya devam ediyor. Yaz etkinlikleri kapsamında ZİÇEV’li öğrenciler kurum bahçesinde bulunan ağaca eğitimcileri ile birlikte kurdele bağlayarak dilek dilediler.
ZİÇEV Kurum Müdürü Berna Salihoğlu Uysal, ZİÇEV Genel Kurul Üyesi Lale Bostancı, Ankara Üniversitesi ‘Taşın Altındaki Eller’ topluluğu üyeleri ve ZİÇEV’de görevli eğitmenlerin katılım sağladığı etkinlikte ZİÇEV’li öğrenciler hazırladıkları kurdele ve tülleri teker teker ağaçların dallarına bağlayarak dileklerini dilediler, umutlarını tazelediler. Öğrenciler ağaca ‘Sevgi dileği ağacı’ ismini vererek ‘Dünyada sevgi olsun, mutluluk olsun’ temennisinde bulundu.
ZİÇEV Kurum Müdürü Berna Salihoğlu Uysal, kurum olarak yaz aylarında çeşitli etkinlikler düzenlediklerini ve öğrencilerin keyifli vakit geçirmelerini sağladıklarını ifade ederek, “Yaz ve kış aylarında ayrı ayrı etkinlikler düzenliyoruz. Öğrencilerimizin hem gelişimlerine katkıda bulunuyor, hem de sosyal faaliyetlerle keyifli bir gün geçirmelerini sağlıyoruz. Onların mutluluğu bizim mutluluğumuz. Onlar mutlu olunca bizler de mutlu oluyoruz" dedi.
ZİÇEV Genel Kurul Üyesi Lale Bostancı yaptığı açıklamada, “Bugün dilek ağacı etkinliğimizde öğrencilerimizle birlikte dileklerimizi diledik. Tertemiz kalpleri var. Dilekleri de öyle. Dünyada sevgi olsun, mutluluk olsun, kardeşlik olsun’ diyerek kurdelelerini dilek ağacına bağladılar. Keyif aldıkları ve çok eğlendikleri bir etkinlik oldu" dedi.

ZİÇEV’li öğrenciler ‘Sevgi Dileği Ağacı’nda umutlarını tazelediler

ZİÇEV’li öğrenciler ‘Sevgi Dileği Ağacı’nda umutlarını tazelediler

ZİÇEV’li öğrenciler ‘Sevgi Dileği Ağacı’nda umutlarını tazelediler

ZİÇEV’li öğrenciler ‘Sevgi Dileği Ağacı’nda umutlarını tazelediler

ZİÇEV’li öğrenciler ‘Sevgi Dileği Ağacı’nda umutlarını tazelediler

ZİÇEV’li öğrenciler ‘Sevgi Dileği Ağacı’nda umutlarını tazelediler

ZİÇEV’li öğrenciler ‘Sevgi Dileği Ağacı’nda umutlarını tazelediler

ZİÇEV’li öğrenciler ‘Sevgi Dileği Ağacı’nda umutlarını tazelediler

ZİÇEV’li öğrenciler ‘Sevgi Dileği Ağacı’nda umutlarını tazelediler

ZİÇEV’li öğrenciler ‘Sevgi Dileği Ağacı’nda umutlarını tazelediler

ZİÇEV’li öğrenciler ‘Sevgi Dileği Ağacı’nda umutlarını tazelediler

ZİÇEV’li öğrenciler ‘Sevgi Dileği Ağacı’nda umutlarını tazelediler

ZİÇEV’li öğrenciler ‘Sevgi Dileği Ağacı’nda umutlarını tazelediler

ZİÇEV’li öğrenciler ‘Sevgi Dileği Ağacı’nda umutlarını tazelediler

ZİÇEV’li öğrenciler ‘Sevgi Dileği Ağacı’nda umutlarını tazelediler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı 'Başlayın' diye uyarmıştı! 10 bin kişi istihdam edilecek

Cumhurbaşkanı 'Başlayın' diye uyarmıştı! 10 bin kişi istihdam edilecek

Galatasaray transferi resmen açıkladı

Galatasaray transferi resmen açıkladı

1071 akademisyenden ortak bildiri: AYM skandal bir karara imza atmıştır

1071 akademisyenden ortak bildiri: AYM skandal bir karara imza atmıştır

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Açıkladı

İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Açıkladı

Pakistan'da askeri uçak düştü: 17 ölü

Pakistan'da askeri uçak düştü: 17 ölü

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! TEM'de zincirleme kaza! Trafik durma noktasına geldi

Trafik durma noktasına geldi

On Numara sonuçları 29 Temmuz: 5 kişiye müjde!

On Numara'da 5 kazanan!

Günlük burç yorumları 30 Temmuz Salı - Güneş ve Uranüs arasında sert temas

Güneş ve Uranüs arasında sert temas

Kritik MGK toplantısı bugün! Çok önemli başlıklar masada

Kritik toplantı bugün! Çok önemli başlıklar masada

Adana merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

İstanbul'da 73 adrese eş zamanlı operasyon

Bu kez helikopterler devreye girdi! İstanbul'da dev operasyon

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.