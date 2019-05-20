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Zift içinde bulunan kaplumbağalara tedavi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 14:43 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Konyaaltı ilçesinde, sıcak nedeniyle eriyen asfaltta, zift içinde bulunan 3 kaplumbağa, belediyenin sağlık ve rehabilitasyon merkezinde tedaviye alındı.

Zift içinde bulunan kaplumbağalara tedavi

ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'nın Konyaaltı ilçesinde, sıcak nedeniyle eriyen asfaltta, zift içinde bulunan 3 kaplumbağa, belediyenin sağlık ve rehabilitasyon merkezinde tedaviye alındı.
Eriyen asfaltta zift içinde kalan 3 kaplumbağaya, çevredekilerin ihbarıyla gelen Konyaaltı Belediyesi ekibi müdahale etti. Asfaltın eriyen zifti içinde kalan ayak ve gövdesini hareket ettiremeyen kaplumbağalar, Konyaaltı Belediyesi Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedaviye alındı. Kaplumbağaların reflekslerinin normal olduğu, yara veya darbe izine rastlanmadığı belirtildi. Üzerindeki zift kalıntıları temizlenen kaplumbağaların iyi olduğu belirtildi.
Kaplumbağaların duyarlı kişiler sayesinde kendilerine getirildiğini belirten Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, veterinerler tarafından özenle temizlendiğini söyledi. 3 kaplumbağanın da iyi olduğunu belirten Başkan Esen, Konyaaltı Belediyesi olarak her canlının yaşam hakkı olduğuna inandıklarını, bu düşünce doğrultusunda hayvanları korumak adına ellerinden geleni yaptıklarını kaydetti.

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Zift içinde bulunan kaplumbağalara tedaviZift içinde bulunan kaplumbağalara tedaviZift içinde bulunan kaplumbağalara tedaviZift içinde bulunan kaplumbağalara tedavi

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