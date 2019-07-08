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Zift tankeri yola devrildi, yaralılar kepçeyle kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.07.2019 12:12 | Son Güncelleme

Aksaray’da freni patlayan zift yüklü tanker bir minibüs ile otomobile çarptı.

Aksaray’da freni patlayan zift yüklü tanker bir minibüs ile otomobile çarptı. Devrilen tankerden yola dökülen zift yolu adeta zift gölüne çevirirken, yaralılar kepçe ile kurtarıldı.
Kaza, Tacin Mahallesi Sanayi Caddesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezi istikametine seyreden Salih K. (59) idaresindeki 42 SY 893 plakalı zift yüklü tankerin seyir halindeyken freni patladı. Kamyonu durduramayan sürücü kavşakta önce Uğur D. (45) idaresindeki yabancı plakalı otomobile, ardından da Cenap G. (52) yönetimindeki 68 EH 138 plakalı minibüse çarptı. Kazada zift yüklü tanker refüje devrilirken, yol adeta zift gölüne döndü. Çevredeki vatandaşlar tarafından sağlık ekipleri ve polise haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri, Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ve polis ekipleri yaralıları çıkarmak için seferber oldu. Ziftli bölgeye giremeyen kurtarma ekipleri yoldan geçen bir kepçeyi çevirerek kepçe ile yaralılara ulaştı. Yaralılar otomobilden çıkartılarak kepçe ile ziftli bölgeden çıkartılırken, daha sonra ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralanan tanker sürücüsü, otomobil sürücüsü ve otomobilde yolcu olarak bulunan Musa A.’nın (59) sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Zift tankeri yola devrildi, yaralılar kepçeyle kurtarıldı

Zift tankeri yola devrildi, yaralılar kepçeyle kurtarıldı

Zift tankeri yola devrildi, yaralılar kepçeyle kurtarıldı

Zift tankeri yola devrildi, yaralılar kepçeyle kurtarıldı

Zift tankeri yola devrildi, yaralılar kepçeyle kurtarıldı

Zift tankeri yola devrildi, yaralılar kepçeyle kurtarıldı

Zift tankeri yola devrildi, yaralılar kepçeyle kurtarıldı

Zift tankeri yola devrildi, yaralılar kepçeyle kurtarıldı

Zift tankeri yola devrildi, yaralılar kepçeyle kurtarıldı

Zift tankeri yola devrildi, yaralılar kepçeyle kurtarıldı

Zift tankeri yola devrildi, yaralılar kepçeyle kurtarıldı

Zift tankeri yola devrildi, yaralılar kepçeyle kurtarıldı

Zift tankeri yola devrildi, yaralılar kepçeyle kurtarıldı

Zift tankeri yola devrildi, yaralılar kepçeyle kurtarıldı

Zift tankeri yola devrildi, yaralılar kepçeyle kurtarıldı

Zift tankeri yola devrildi, yaralılar kepçeyle kurtarıldı

Zift tankeri yola devrildi, yaralılar kepçeyle kurtarıldı

Zift tankeri yola devrildi, yaralılar kepçeyle kurtarıldı

Zift tankeri yola devrildi, yaralılar kepçeyle kurtarıldı
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