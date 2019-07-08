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Zift yüklü tanker, otomobil ile minibüse çarptı 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.07.2019 13:20 | Son Güncelleme

AKSARAY'da, freni boşalan zift yüklü tanker, kontrolden çıkıp, otomobil ile minibüse çarptı.

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA) - AKSARAY'da, freni boşalan zift yüklü tanker, kontrolden çıkıp, otomobil ile minibüse çarptı. Kazada tanker sürücüsü Salih Kurt (59) ile otomobil sürücüsü Uğur Duran (45) ve yanındaki Musa Altınsoy (59) yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Tacin Mahallesi Sanayi Caddesi üzerinde meydana geldi. Şehir merkezi yönüne giden Salih Kurt yönetimindeki 42 SY 893 plakalı zift yüklü tankerin, seyir halindeyken freni boşaldı. Kurt'un kontrolünden çıkan tanker, önce Uğur Duran'ın kullandığı yabancı plakalı otomobile ardından da Cenap Göker (52) yönetimindeki 68 EH 138 plakalı minibüse çarptı. Kazada tanker, refüje devrilirken, zift de yola döküldü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, ziftin yola dökülmesi nedeniyle yaralılara ulaşmakta güçlük çekti. Yoldan çevrilen kepçe ile yaralılara ulaşılabildi. Kazada yaralanan sürücüler Salih Kurt ve Uğur Duran ile otomobildeki Musa Altınsoy ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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