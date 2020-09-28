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Zift yüklü tankerde yangın çıktı, Kırıkkale-Kayseri karayolu trafiğe kapandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2020 23:23 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de zift yüklü tankerin arka lastiklerinde çıkan yangın nedeniyle trafiğe kapatılan Ankara-Kayseri karayolunda 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Kırıkkale’de zift yüklü tankerin arka lastiklerinde çıkan yangın nedeniyle trafiğe kapatılan Ankara-Kayseri karayolunda 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Oluşan araç kuyruğu drone ile havadan görüntülendi.
Olay, saat 21.30 sıralarında Ankara-Kayseri karayolu üzerindeki Bağdat Köprüsü’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Ay idaresindeki 71 AAV 716 plakalı Mercedes marka çekiciye bağlı zift yüklü tankerin arka lastikleri alev aldı. Yangını fark eden sürücü, aracı park ederek itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Söndürme çalışmaları sırasında çift taraflı trafiğe kapatılan Ankara-Kayseri karayolunda 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Oluşan araç kuyruğu drone ile de havadan görüntülendi. İtfaiye ekiplerinin yarım saatlik soğutma çalışmalarının ardından trafiğin akışı yeniden sağlandı.
Fren yaptığı sırada lastiklerin alev aldığını belirten tır sürücüsü Murat Ay, tankerde yanıcı madde olmayan ziftin olduğunu söyledi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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