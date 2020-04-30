HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Zifte bulaşmış halde bulundu! Son anda hayata döndürüldü

Zifte bulaşmış halde bulundu! Son anda hayata döndürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 30.04.2020 17:03 | Son Güncelleme

Çankırı'da zifte bulaşmış halde bulunan kaplumbağa vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Belediyenin Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altına alınan kaplumbağa hayata döndürüldü.

Çankırı’da üzerine zift bulaşan kaplumbağa bir süre sonra solunum yetersizliği çekerek, hareket kabiliyeti azaldı. Vatandaşların bularak getirdiği küçük kaplumbağaya, Çankırı Belediyesi’ne bağlı Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’nde müdahale edildi. Üzerindeki ziftten kurtulması ile solunumu düzene giren kaplumbağanın tedavisinin devam ettiği ve gözetim altında tutulduğu bildirildi.

Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, hemşehrilerinin duyarlılığı ile yerel yönetimin verdiği hizmet birleştiğinde ortaya her zaman yaşamsal bir enerjinin çıktığını ifade etti. Esen, “Özellikle salgın sürecinde vatandaşlarımızın diğer canlılara gösterdiği hassasiyet, insanlık adına onur ve gurur vericidir. Halkımızın duyarlılığına ve hizmetlerimize katkısına teşekkür ediyorum” dedi. (DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERGüneşlendi, böyle poz verdiGüneşlendi, böyle poz verdi
Ankara ve İzmir ilçelere göre koronavirüs dağılımıAnkara ve İzmir ilçelere göre koronavirüs dağılımı
Sol gözünüz seğiriyorsa...Sol gözünüz seğiriyorsa...
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Olay ifşa! 'Kocanız jigolo olarak mı kalıyor?'

Olay ifşa! 'Kocanız jigolo olarak mı kalıyor?'

Yardım talebine Bakanlık'tan jet yanıt

Yardım talebine Bakanlık'tan jet yanıt

9 günlük sokağa çıkma kısıtlaması mı uygulanacak?

9 günlük sokağa çıkma kısıtlaması mı uygulanacak?

Türkiye'nin koronavirüs salgını sonrası normalleşme takvimiyle ilgili hangi seçenekler konuşuluyor?

Türkiye'nin koronavirüs salgını sonrası normalleşme takvimiyle ilgili hangi seçenekler konuşuluyor?

65 yaş üstü ve 20 yaş altını ilgilendiren haber!

65 yaş üstü ve 20 yaş altını ilgilendiren haber!

Kız çocuğuna cinsel istismardan tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar etti

Kız çocuğuna cinsel istismardan tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar etti

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

131 yıl önce de Osmanlı gazetesine manşet olmuş!

131 yıl önce de Osmanlı gazetesine manşet olmuş!

Playstation 4

Playstation 4

Ne yaptın Aynur öğretmen! Kahreden haber

Ne yaptın Aynur öğretmen! Kahreden haber

Alef 3. bölüm ne zaman yayınlanacak? Blutv

Alef 3. bölüm ne zaman yayınlanacak? Blutv

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Karantinadaki vatandaşlara Ramazan sürprizi

Karantinadaki vatandaşlara Ramazan sürprizi

Yasak öncesi sokaklar doldu taştı!

Yasak öncesi sokaklar doldu taştı!

Ankara ve İzmir ilçelere göre koronavirüs dağılımı! İşte iki ilin covid-19 haritası

Ankara ve İzmir ilçelere göre koronavirüs dağılımı

85 yaşındaki vatandaş bankaya giderken polise yakalandı

Bankaya giderken polise yakalanınca...

Fotoğraflar Ankara'dan! 80 kişilik ekip dezenfekte etti

Fotoğraflar Ankara'dan! 80 kişilik ekip...

Yüksekova'nın 'kuş cenneti': Nehil Sazlığı

Bölgedekiler 'kuş cenneti' diyor! Burayı gören büyüleniyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.