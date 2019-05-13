HABER

Zifte yapışan köpeğe belediye ekipleri sahip çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 15:37 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde zift birikintisine yapışık bulunan köpek yavrusu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi altına alındı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde zift birikintisine yapışık bulunan köpek yavrusuna, belediye ekipleri sahip çıktı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Barbaros Mahallesi Hürriyet Bulvarı'ndaki boş arazide zift birikintisine yapışık köpek yavrusunu gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bunun üzerine olay yerine giden ekipler, köpeği ziftle birlikte bulunduğu yerden kaldırdı.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü bahçesine getirilen köpeğin kafası, ayakları ve kuyruğu, burada ziftten kurtarıldı.

Daha sonra Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezine götürülen köpeğe, veteriner hekim ve görevli personel tarafından ılık suyla banyo yaptırıldı.

Üzerine yapışan ziftin çıkması için bir süre daha bakımevinde kalacak köpek yavrusuna, vitamin takviyeleri de yapılacak.

- "Birkaç haftada sağlığına kavuşacak"

Veteriner hekim Koray Özgür, köpeğin 2 yaşında olduğunu bildirdi.

Köpeğin vücuduna yüksek miktarda petrol türevi madde bulaştığını belirten Özgür, şunları kaydetti:

"Herhangi yarası yok ama bazı yerleri tahriş olmuş durumda. Şu anda üzerindeki zifti büyük ölçüde temizledik ve zararlı etkenleri uzaklaştırmaya çalıştık. Tedavisini yaptık, muhtemelen 1-2 banyo daha geçirecek. Hayvan barınağımızda birkaç hafta içinde sağlığına kavuşacak. Daha sonra da aşılaması ve kısırlaştırılması yapılacak."

Veteriner Hizmetleri Şube Müdürü Muhammet Feyzi Karabıyık da "Ziftcan" ismini verdikleri köpeğin durumunun iyi olduğunu ifade etti.

Antik Mısır'da hamilelik testi bakın nasıl yapılıyorduAntik Mısır'da hamilelik testi bakın nasıl yapılıyordu
İzmir'de çöken bina çevresine tel örgü çekildiİzmir'de çöken bina çevresine tel örgü çekildi
Ziftten kurtarılan köpek bakıma alındıZiftten kurtarılan köpek bakıma alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli

En Çok Okunan Haberler

Yanlışlıkla konserlerde aldığı ücreti paylaştı!

Yanlışlıkla konserlerde aldığı ücreti paylaştı!

YSK'nın kararının ardından yüzde 50'ye düşecek

YSK'nın kararının ardından yüzde 50'ye düşecek

Ankara'da kritik gelişme! Gözler 15:00'te

Ankara'da kritik gelişme! Gözler 15:00'te

Flaş gelişme! Görevden alındı

Flaş gelişme! Görevden alındı

Son dakika! 8 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Son dakika! 8 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

'Pes artık' dedirten dolandırıcılık tuzağı!

'Pes artık' dedirten dolandırıcılık tuzağı!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Son dakika! Iğdır'dan acı haber: Şehit ve yaralı var...

Son dakika! Iğdır'dan acı haber: Şehit ve yaralı var...

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Eski hayatından geriye sadece vücudundaki dövmeler kaldı

Eski hayatından geriye sadece vücudundaki dövmeler kaldı

Ay, Yengeç burcunda ilerliyor!

Ay, Yengeç burcunda ilerliyor!

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Elazığ'da şehit asker için tören

Elazığ'da şehit asker için tören

Reyhanlı saldırısının planlayıcılarından Yusuf Nazik'in yargılandığı davada karar

Yusuf Nazik hakkında karar!

AA muhabirini arama çalışmaları yeniden başladı

AA muhabirini arama çalışmaları yeniden başladı

Bakanlıktan kangal ve akbaşların genlerine özel koruma

Bakanlıktan kangal ve akbaşların genlerine özel koruma

Çiftlik Bank davası devam ediyor

'Sanatçıların da onlara destek verdiğini görünce kandık'

Adana'da 'pes artık' dedirten dolandırıcılık tuzağı!

'Pes artık' dedirten dolandırıcılık tuzağı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.