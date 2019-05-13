Zifte yapışan köpeğe belediye ekipleri sahip çıktı

Üzerine yapışan ziftin çıkması için bir süre daha bakımevinde kalacak köpek yavrusuna, vitamin takviyeleri de yapılacak.

Daha sonra Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezine götürülen köpeğe, veteriner hekim ve görevli personel tarafından ılık suyla banyo yaptırıldı.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü bahçesine getirilen köpeğin kafası, ayakları ve kuyruğu, burada ziftten kurtarıldı.

Bunun üzerine olay yerine giden ekipler, köpeği ziftle birlikte bulunduğu yerden kaldırdı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Barbaros Mahallesi Hürriyet Bulvarı'ndaki boş arazide zift birikintisine yapışık köpek yavrusunu gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

"Herhangi yarası yok ama bazı yerleri tahriş olmuş durumda. Şu anda üzerindeki zifti büyük ölçüde temizledik ve zararlı etkenleri uzaklaştırmaya çalıştık. Tedavisini yaptık, muhtemelen 1-2 banyo daha geçirecek. Hayvan barınağımızda birkaç hafta içinde sağlığına kavuşacak. Daha sonra da aşılaması ve kısırlaştırılması yapılacak."

Veteriner Hizmetleri Şube Müdürü Muhammet Feyzi Karabıyık da "Ziftcan" ismini verdikleri köpeğin durumunun iyi olduğunu ifade etti.

