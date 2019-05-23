Zifte yapışan köpek tedavisinin ardından sahiplendirildi

Ergün AYAZ/İZMİT(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, zift birikintisine yapışan yavru köpek, temizlenerek bakıma alındı. Köpeğe ‘Ziftcan’ adı verilirken, haberleri gören Bünyamin Akkül köpeği sahiplendi.

12 Mayıs günü Körfez Barbaros Mahallesi Hürriyet Bulvarı'nda boş arazide ağzı ile birlikte tüm vücudu zifte yapışmış köpeği görenler, durumu Körfez Belediyesi’ne bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, köpeği bulunduğu yerdeki ziftle birlikte aldı. Hareket edemeyen köpek, itfaiye müdürlüğü arkasındaki bahçeye getirildi. Belediye veterinerinin telefonla verdiği bilgiler doğrultusunda hareket eden görevliler, önce köpeğe zarar vermeden çevresindeki ziftleri aldı daha sonra mazot yardımı ile hayvanın yapışan kafası, ayakları ve kuyruğu ziftten temizlendi. Köpek daha sonra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne götürüldü. Veteriner hekim ve görevli personeller, köpeği aralıklarla ılık suyla banyo yaptırdı. Uzman Veteriner hekimler tarafından tedavi edilen yavru köpeğe 'Ziftcan' adı verildi.

Bakım evine hayvan sahiplenmek için başvurusunu yapan Bünyamin Akkül, Ziftcan'ı sahiplendi. Bünyamın Akkül, Ziftcan ile ilgili haberleri televizyondan ve gazetelerden gördüğünü, köpeği sahiplenmek istediğini ifade ederek, "Benim için çok değerli Ziftcan’ı sahiplenmek. Büyükşehir Belediyesi'ne sokak hayvanlarına gösterdiği hassasiyet için çok teşekkür ederim." dedi.

