Zifte yapışan yavru köpekleri itfaiye kurtardı

MAHMUDİYE,(Eskişehir),(DHA)- ESKİŞEHİR'in Mahmudiye ilçesinde, duvar kenarına dökülen zifte giren 2 yavru köpeği, itfaiye ekipleri kurtardı.
Mahmudiye ilçe merkezinde meydana gelen olayda, vatandaşlar duvar kenarında zifte yapışmış olan 2 yavru köpeği görünce itfaiyeyi arayıp yardım istedi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, zifte yapışan yavru köpekleri çıkardı. Ziftten kurtarılan yavru köpeklere vatandaşlar yiyecek ve su verdi.
FOTOĞRAFLI
HDP'li Başkanın cebinden şok eden not!
Kayseri'den kahreden haber!
Aynı hastanede 16 hemşire birden hamile: Hepimiz sözleşmiş gibi Noel tatiline denk getirdik!
Sırbistan'dan Türkiye'ye destek!
AK Parti Kongresinde Trump'ın ruhu dolaşıyordu!
Aziz Kocaoğlu’ndan CHP'ye 'Kan kaybediyoruz' mesajı!
Canan Karatay, Kurban Bayramı öncesi ezber bozdu: İstediğiniz kadar...
Tatilcilerin gözdesi oldu! Akın akın gidiyorlar: Otellerin doluluk oranı yüzde 100
Sivas'ın kahraman şoförü yine iş başında
PÖH sınav giriş belgesi yayınlandı! İşte Polis Akademisi PÖH fiziki sınav giriş talimatı
Okuyucu Yorumları 0 yorum