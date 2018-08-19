HABER

Zifte yapışan yavru köpekleri itfaiye kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2018 17:06 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'in Mahmudiye ilçesinde, duvar kenarına dökülen zifte giren 2 yavru köpeği, itfaiye ekipleri kurtardı.

Zifte yapışan yavru köpekleri itfaiye kurtardı

MAHMUDİYE,(Eskişehir),(DHA)- ESKİŞEHİR'in Mahmudiye ilçesinde, duvar kenarına dökülen zifte giren 2 yavru köpeği, itfaiye ekipleri kurtardı.
Mahmudiye ilçe merkezinde meydana gelen olayda, vatandaşlar duvar kenarında zifte yapışmış olan 2 yavru köpeği görünce itfaiyeyi arayıp yardım istedi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, zifte yapışan yavru köpekleri çıkardı. Ziftten kurtarılan yavru köpeklere vatandaşlar yiyecek ve su verdi.
FOTOĞRAFLI

Zifte yapışan yavru köpekleri itfaiye kurtardıZifte yapışan yavru köpekleri itfaiye kurtardıZifte yapışan yavru köpekleri itfaiye kurtardıZifte yapışan yavru köpekleri itfaiye kurtardı

PARTNERDünyanın en tembel insanıyla tanıştınız mı?Dünyanın en tembel insanıyla tanıştınız mı?
Ankara'da kurban pazarında satış var, memnuniyet yokAnkara'da kurban pazarında satış var, memnuniyet yok
Kerkük-Erbil karayolu 10 ay aradan sonra ulaşıma açıldıKerkük-Erbil karayolu 10 ay aradan sonra ulaşıma açıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

SGK, düğmeye bastı! Eksik maaş ödenen Bağ-kur'lulara toplu ödeme yapılacak

SGK, düğmeye bastı! Eksik maaş ödenen Bağ-kur'lulara toplu ödeme yapılacak

Aynı hastanede 16 hemşire birden hamile: Hepimiz sözleşmiş gibi Noel tatiline denk getirdik!

Aynı hastanede 16 hemşire birden hamile: Hepimiz sözleşmiş gibi Noel tatiline denk getirdik!

Evine gizli kamera koyunca hayatının şokunu yaşadı!

Evine gizli kamera koyunca hayatının şokunu yaşadı!

Avcılar'da vahşet!

Avcılar'da vahşet!

Monaco'dan Domagoj Vida'ya 17 milyon Euro

Monaco'dan Domagoj Vida'ya 17 milyon Euro

Rus vekilden gündemi sarsacak ABD-Türkiye iddiası!

Rus vekilden gündemi sarsacak ABD-Türkiye iddiası!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TSK açıkladı! ABD askerleri ile...

TSK açıkladı! ABD askerleri ile...

Havada panik! Yolcu uçakta kalp krizi geçirdi

Havada panik! Yolcu uçakta kalp krizi geçirdi

Bursa'da orman yangını!

Bursa'da orman yangını!

TEM'de 30 kilometrelik araç kuyruğu oluştu!

TEM'de 30 kilometrelik araç kuyruğu oluştu!

Fuhuş sırasında elektro şokla tehdit!

Fuhuş sırasında elektro şokla tehdit!

HDP'li Başkanın cebinden şok eden not!

HDP'li Başkanın cebinden şok eden not!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.