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Zifte yapışan yavru köpekleri itfaiye kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2018 19:01 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'in Mahmudiye ilçesinde, duvar kenarına dökülen zifte giren 2 yavru köpeği, itfaiye ekipleri kurtardı.

MAHMUDİYE,(Eskişehir),(DHA)- ESKİŞEHİR'in Mahmudiye ilçesinde, duvar kenarına dökülen zifte giren 2 yavru köpeği, itfaiye ekipleri kurtardı.

Mahmudiye ilçe merkezinde meydana gelen olayda, vatandaşlar duvar kenarında zifte yapışmış olan 2 yavru köpeği görünce itfaiyeyi arayıp yardım istedi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, zifte yapışan yavru köpekleri çıkardı. Ziftten kurtarılan yavru köpeklere vatandaşlar yiyecek ve su verdi.

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