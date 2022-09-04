Zigana Dağı'nda manzara fotoğrafı çekerken faciayı yaşadılar! Cip uçurumdan yuvarlandı

Trabzon'daki feci kaza, akşam saatlerinde Trabzon-Gümüşhane karayolu Zigana Dağı, Bekçiler mevkisinde meydana geldi. Katarlı Yusuf Mohammed AA Alnoaimi (68) gördüğü manzarayı görüntülemek isteyince, kullandığı ciple yok kenarında durdu.

100 METRELİK UÇURUMDAN YUVARLANDI

Ancak araçtan inen sürücü el frenini çekmeyi unuttu. İçinde sürücünün eşi Bahreyn uyruklu kadın Haifa Saqer Alnoaimi'nin (68) bulunduğu cip, taşlık uçuruma yuvarlandı.

Taklalar atarak 100 metrelik uçurumdan yuvarlanan cip, demir yığını haline dönüştü. Sürücünün eşi Haıfa Saqer As Alnoaimi (68) cipin içerisinde sıkıştı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Halat yardımıyla uçuruma inen ekiplerin yaptığı kontrolde yabancı uyruklu kadının, hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (AA-İHA)





