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  4. Zigana Dağı'nda manzara fotoğrafı çekerken faciayı yaşadılar! Cip uçurumdan yuvarlandı

Zigana Dağı'nda manzara fotoğrafı çekerken faciayı yaşadılar! Cip uçurumdan yuvarlandı

04.09.2022 20:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon’un Maçka ilçesinde Zigana Dağı bölgesinde manzara fotoğrafı çekmek isteyen yabancı uyruklu çift faciayı yaşadı. Cipten inen sürücü el frenini çekmeyi unutunca, araç 100 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Araçta bulunan Bahreyn uyruklu kadın Haifa Saqer Alnoaim feci şekilde hayatını kaybetti. Talihsiz kadının cansız bedeni AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından demir yığınına dönen cipin içinde çıkarıldı.

Trabzon'daki feci kaza, akşam saatlerinde Trabzon-Gümüşhane karayolu Zigana Dağı, Bekçiler mevkisinde meydana geldi. Katarlı Yusuf Mohammed AA Alnoaimi (68) gördüğü manzarayı görüntülemek isteyince, kullandığı ciple yok kenarında durdu.

100 METRELİK UÇURUMDAN YUVARLANDI

Ancak araçtan inen sürücü el frenini çekmeyi unuttu. İçinde sürücünün eşi Bahreyn uyruklu kadın Haifa Saqer Alnoaimi'nin (68) bulunduğu cip, taşlık uçuruma yuvarlandı.

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Taklalar atarak 100 metrelik uçurumdan yuvarlanan cip, demir yığını haline dönüştü. Sürücünün eşi Haıfa Saqer As Alnoaimi (68) cipin içerisinde sıkıştı.

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İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Halat yardımıyla uçuruma inen ekiplerin yaptığı kontrolde yabancı uyruklu kadının, hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (AA-İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Maçka kaza zigana
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