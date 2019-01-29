Zigana Dağında ağır kış şartlarında hayatta kalmayı öğreniyorlar

“Zorlu koşularda kamp yapıyoruz”

Sporculara önce teorik bilgiler verdiklerini ve daha sonra Zigana dağının uygun ortamında teorik bilgilerin nasıl uygulanacağını sporcuların yaşayarak öğrendiklerini ve amaçlarının bu sporu yapanların kazasız belasız yapmalarını sağlamak olduğunu belirten Türkiye Dağcılık Federasyonu Teknik Direktörü ve Manisa Bölgesi Antrenörü Cengiz Erdener, “Burada dağcılık federasyonunun kış temel eğitimleri kursu var. Onu icra etmeye çalışıyoruz. 7 günlük bir kurs. Kış ayında barınma malzeme kullanma, çığ bilgisi, çığdan korunma, çığa maruz kalınınca hayat nasıl kalınır gibi konularda uygulamalı eğitimler vermeye çalışıyoruz. Şuanda zorlu koşular var. Geçtiğimiz gece bir fırtına atlattık. Ege bölgesinden, Antalya’dan gelen dağcı arkadaşlarımız var. Onlar da bu zorlu şartları görmüş oldular” dedi.

Kampa katılanların dağcılık sporuna gönül vermiş insanlar olduğunu kaydeden Erdener, “Geçtiğimiz yıllarda bu bölgede çok üzücü bir çığ kazası oldu. Birçok arkadaşımız şehit oldu. Benzer kazaları yaşamamak, sporu bilinçli ve doğru bir şekilde yapmak için eğitimler alıyorlar. Çığda hayatta kalmak, zorlu hava şartlarında hayatta kalmak, beslenmek ve su temini gibi her türlü teknik ve uygulamalı bilgiyi kendilerine aktarıyoruz” diye konuştu.

Önceki gece gerçekleşen fırtınada birkaç çadırın hasar gördüğünü, 3 çadırın da patladığını kaydeden Erdener, “Bu olaylar, bu işin olmazsa olmazıdır. O da bir eğitim. Bu gibi durumlara arkadaşlarımız alışık. Bu konuda önceden kendilerine teorik bilgi veriyoruz. Hemen yan çadırlara geçerek veya uygun çadıra geçerek sabaha kadar idare ediyorlar. Ondan sonra kamp hayatı normal devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Zigana’da gerçekleştirilen kampın uygulamalı ve sınavlı bir kurs olduğunu hatırlatan Erdener, “Hem şuanda yaptıklarından hem uygulamalı not atıyoruz. Kurs sonunda ise yazılı bir sınav olacaklar teknik bilgilerden. Dağcılık Federasyonunun 8 kursu var. Bu 5. kursu, tüm kurslarımızı bitiren arkadaşlarımız bilinçli bir dağcı oluyor. Daha sonra isterlerse bizler gibi ayrı bir antrenör kursuna giderek, antrenörde olabiliyorlar” şeklinde konuştu.