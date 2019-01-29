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Zigana Dağı’nda buğday yüklü tır devrildi: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 22:29 | Son Güncelleme

Doğu Karadeniz’i Doğu Anadolu’ya bağlayan en önemli geçitlerden Zigana Dağı’nda buğday yüklü tır gizli buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi.

Doğu Karadeniz’i Doğu Anadolu’ya bağlayan en önemli geçitlerden Zigana Dağı’nda buğday yüklü tır gizli buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, tonlarca buğday karayolunun kenarına dağıldı.
Edinilen bilgiye göre, Toprak Mahsulleri Ofisi Trabzon Şubesinden yüklediği buğdayı Erzurum’a götüren Kemal Uğur (69) yönetimindeki 61 K 1294 plakalı tır, Zigana Dağı Köstere köyü mevkiinde gizli buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada yaralanan sürücü Uğur, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, tırın kasasında bulunan buğdaylar üç şeritli yolun bir şeridine ve yol kenarına dağıldı. Kaza yapan tır çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, etrafa dağılan buğday da vatandaşlar tarafından fırça yardımıyla temizlendi.

Zigana Dağı’nda buğday yüklü tır devrildi: 1 yaralı

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