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Zigana Dağı'nda çığ tatbikatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2019 15:14 | Son Güncelleme

Gümüşhane'de yaklaşık 100 kişinin katılımıyla çığda arama kurtarma tatbikatı yapıldı - AFAD İl Müdürü Mesut Bayrak: - "Zaman zaman çığ olaylarına bölgemizde rastlanıyor. 2009 yılındaki çığ kazasında 10 dağcımız hayatını kaybetmişti. O yüzden bizim burada her zaman hazır olmamız gerekiyor"

Gümüşhane'de, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Gümüşhane Üniversitesi öğrencilerince Zigana Dağı'nda, çığda arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

Torul ilçesi sınırlarındaki 2 bin 50 rakımlı Zigana Dağı'nda gerçekleştirilen tatbikata, 20 ilden 35 AFAD personelinin yanı sıra Gümüşhane Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümünden 60'ı aşkın öğrenci katıldı.

Tatbikatta, senaryo gereği dağa çıkan 2 dağcı çığ altında kaldı. Ekipler, dağcılara öğrencilerle birlikte müdahale etti. Müdahalede çığda arama kurtarmanın nasıl yapılacağı, yakınların sakinleştirilmesi de uygulamalı olarak öğrencilere aktarıldı.

Tatbikatın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Gümüşhane AFAD Müdürü Mesut Bayrak, her yıl AFAD'ın Zigana Dağı'nda kış eğitimleri gerçekleştirdiğini söyledi.

Bu yılki eğitimlerin bir kısımının da Zigana Dağı'nda yapıldığını belirten Bayrak, şunları dile getirdi:

"Doğada arama kurtarma, çığ tatbikatı gibi görevleri ifa ediyoruz. Gümüşhane Üniversitesinin Afet Yönetim ve Acil Yardım Bölümü ile biz de bir tatbikat yapmak istedik. Tatbikatımızı arama kurtarma ekiplerimizin desteğiyle yaptık. Amacımız bu tür olaylara hazırlık yapmak, her an göreve hazır olmak. Bu eğitim ve tatbikatları bunun için yapıyoruz."

Bayrak, Zigana Dağı'nın kış aylarında oldukça yoğun ve çok kar alan bir bölge olduğunun altını çizerek, "Zaman zaman çığ olaylarına bölgemizde rastlanıyor. 2009 yılındaki çığ kazasında 10 dağcımız hayatını kaybetmişti. O yüzden bizim burada her zaman hazır olmamız gerekiyor. Bu çalışmaları bu yüzden yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Tatbikata katılan öğrencilerden İrem Sezen ise tatbikatta teorik bilgileri hayata geçirme imkanı bulduklarını anlattı.

Uygulamalı olarak sahada aldıkları eğitimin kendileri için önemli olduğuna işaret eden Sezen, "Arama kurtarma faaliyetlerinin nasıl yürütüldüğünü, sondalama tekniklerini ve burada nasıl koordine olmamız gerektiğini, nasıl çalışmamız gerektiğini tek tek önce teorik olarak sonra uygulamalı olarak öğrendik." diye konuştu.

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