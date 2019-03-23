Zigana Dağı'nda çığ tatbikatı

"Doğada arama kurtarma, çığ tatbikatı gibi görevleri ifa ediyoruz. Gümüşhane Üniversitesinin Afet Yönetim ve Acil Yardım Bölümü ile biz de bir tatbikat yapmak istedik. Tatbikatımızı arama kurtarma ekiplerimizin desteğiyle yaptık. Amacımız bu tür olaylara hazırlık yapmak, her an göreve hazır olmak. Bu eğitim ve tatbikatları bunun için yapıyoruz."

Bu yılki eğitimlerin bir kısımının da Zigana Dağı'nda yapıldığını belirten Bayrak, şunları dile getirdi:

Tatbikatta, senaryo gereği dağa çıkan 2 dağcı çığ altında kaldı. Ekipler, dağcılara öğrencilerle birlikte müdahale etti. Müdahalede çığda arama kurtarmanın nasıl yapılacağı, yakınların sakinleştirilmesi de uygulamalı olarak öğrencilere aktarıldı.

Bayrak, Zigana Dağı'nın kış aylarında oldukça yoğun ve çok kar alan bir bölge olduğunun altını çizerek, "Zaman zaman çığ olaylarına bölgemizde rastlanıyor. 2009 yılındaki çığ kazasında 10 dağcımız hayatını kaybetmişti. O yüzden bizim burada her zaman hazır olmamız gerekiyor. Bu çalışmaları bu yüzden yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Tatbikata katılan öğrencilerden İrem Sezen ise tatbikatta teorik bilgileri hayata geçirme imkanı bulduklarını anlattı.

Uygulamalı olarak sahada aldıkları eğitimin kendileri için önemli olduğuna işaret eden Sezen, "Arama kurtarma faaliyetlerinin nasıl yürütüldüğünü, sondalama tekniklerini ve burada nasıl koordine olmamız gerektiğini, nasıl çalışmamız gerektiğini tek tek önce teorik olarak sonra uygulamalı olarak öğrendik." diye konuştu.

