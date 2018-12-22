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Zigana Dağı'nda heyelan

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2018 00:48 | Son Güncelleme

Heyelan sonucu kısa süreliğine trafiğe kapanan Gümüşhane-Trabzon kara yolunda ulaşım çift şeritten kontrollü olarak sağlanıyor

Gümüşhane-Trabzon kara yolunun heyelan nedeniyle kısa süreliğine kapanan Zigana Dağı kesiminde ulaşım çift şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

Gece saatlerinde yüksekten kopan kaya parçaları yolun Zigana Dağı Köstere Köyü mevkisine düştü.

Mal ve can kaybının yaşanmadığı heyelan nedeniyle kara yolu kısa süreliğine ulaşıma kapandı.

Karayolları ve jandarma ekiplerince başlatılan temizlik çalışmasının ardından 3 şeritli yolun 2 şeridi trafiğe açıldı.

Ekiplerin bölgede temizleme çalışmaları sürerken, Gümüşhane-Trabzon kara yolunda trafik çift şeritten kontrollü sağlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
gümüşhane heyelan Karayolu Trabzon Zigana Dağı

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