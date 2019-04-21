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Zigana Dağı'nda kar ulaşımı aksattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2019 02:01 | Son Güncelleme

Zigana Dağı'nda kar ulaşımı aksattı

Doğu Karadeniz’i Doğu Anadolu’ya bağlayan Gümüşhane-Trabzon arasındaki Zigana Dağı'nda kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Torul ilçesindeki Zigana Dağı'nda akşam saatlerinde başlayan kar nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Bazı araçların yolda kaldığı Bekçiler mevkisinde sürücülerden bazıları lastiklere zincir takarak yoluna devam etti.

Karayolları ekipleri tarafından yolda temizleme çalışması yürütülüyor.

Trabzon'dan Gümüşhane'nin Torul ilçesine gitmekte olan İsmail Özcan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle araçlarımız çıkmadı ve yolda mahsur kaldık. Araçlarımızda yazlık lastik var. 1 Nisan'da uygulama sona ermişti, biz de lastiklerimizi değiştirmiştik. 20 Nisan'da kar yağınca maalesef bu durumda kaldık. Bu tarihlerde uzun zamandır böyle yağış olmuyordu. Hazırlıksız yakalandık. İnşallah bu da bize tecrübe olur. Şimdi Torul'dan arkadaşlarıma haber verdim zincir getirecekler." dedi.

Zigana Tüneli yakınındaki esnaf Adnan Aydın da beklenmedik kar yağışına vatandaşların hazırlıksız yakalandığını söyledi. Aydın, yolda kalanlara tesisi açık tutarak yardımcı olmaya çalıştıklarını belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
gümüşhane kar ulaşım Zigana Dağı

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