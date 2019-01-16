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Zigana Dağı'nda kar yağışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2019 22:19 | Son Güncelleme

Doğu Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan 2 bin 100 rakımlı Zigana Dağı'nda etkili olan kar ulaşımda aksamalara neden oluyor

Doğu Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan 2 bin 100 rakımlı Zigana Dağı'nda etkili olan kar ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Gümüşhane'de akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yaşamı olumsuz etkiliyor.

Trabzon-Gümüşhane kara yolu üzerinde bulunan, Torul ilçe sınırlarındaki Zigana Dağı'nda tipi etkili olurken yolda kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Yağış nedeniyle ağır tonajlı araçların zincirsiz yola devam etmesine izin verilmiyor. Kar nedeniyle kayganlaşan yolda bazı araçların kontrolden çıkması sonucu maddi hasarlı kazalar meydana geldi.

Kars'tan Trabzon'a seyreden kamyonun sürücüsü Çetin Aydar, gazetecilere, Zigana Dağı'nı çıkamadığı için durup tekerlere zincir sarmak zorunda kaldığını söyledi.

Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak istinat duvarına çarpan tankerin sürücüsü Fatih Topçu da Trabzon'dan Ağrı'ya akaryakıt taşıdığını belirtti.

Zincir takmak için durduğu sırada aracın kaydığını anlatan Topçu, "İki tarafa zincir attım ama araç durmadı. Kayarak su kanalına düştü ve duvara çarptım. Araç yaklaşık 100 metre boyunca kaydı." dedi.

Trafik polisleri ise zaman zaman tipi şeklinde devam eden kar yağışı nedeniyle güçlük yaşayan sürücüleri zincirsiz yolculuk yapmamaları konusunda uyardı.

Karayolları ekipleri, zincirsiz araçların yolda kalmaları nedeniyle zaman zaman tek şeridi trafiğe kapanan Zigana Dağı'nda tuz serpme ve küreme yaptı.

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