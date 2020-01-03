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  4. Zigana Dağı'nda kar yağışı etkili oldu

Zigana Dağı'nda kar yağışı etkili oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2020 09:56 | Son Güncelleme

  Doğu Karadeniz?in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Doğu Karadeniz?in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Karadeniz'i Doğu Anadolu?ya bağlayan Gümüşhane?nin Torul ilçesindeki Zigana Dağı geçidinde kar kalınlığı yer yer 15 santimetreye ulaştı, ulaşımda aksamalar yaşandı.
Gümüşhane'nin Zigana Dağı geçidi beyaz örtüyle kaplandı. Kar kalınlığının yer yer 15 santimetreye ulaştığı geçitte Karayolları ekiplerince kar küreme çalışması yapıldı. Bazı araçlar ise yolda kaldı. Zigana Dağına çıkanlarda karın keyfini çıkardı, fotoğraf çektirerek, yürüyüş yaptı.
Zigana Dağı'na kar görmeye geldiğini anlatan Şeref Aydınlı, Kar bize gelmeyince bize kara geldik. Kara karşı sevgim var. Kar yağdığı zaman sabaha kadar izlerim. Karın geç yağması bizi üzüyor. Kar sahile inmeyince mecburen yukarılara çıkıp, kar yağarken izleyip tadını çıkarmak istiyoruz dedi.
Oğuzhan Gündüz ise Kar biraz geç geldi. İki senedir çok iyi kar yağmıyor. Bu sene kar yağınca değerlendirmek istedik. Arabamızda yolda kaldı. Kürek aldık, aracımızı saplandığı yerden kurtarmaya çalışacağız. Lastiklerimiz kış lastiğiydi ama pek yararlı olmadı diye konuştu.

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