Zigana Dağı'nda ölen 10 dağcı anıldı

Çıktıkları gezide o gün arkadaşlarını kaybeden TEDAK üyesi Sevgi Gültekin ise derin üzüntü içinde olduğunu söyledi.

- "O günkü üzüntüm hiçbir zaman bitmemiştir"

10 yıl önce çığ felaketinde kaybettikleri dağcıları unutmadıklarını belirten Atalay, Zigana coğrafyasında bir daha böyle elim kazaların yaşanmamasını diledi.

Daha sonra çığda yaşamını yitirenler için Kuran-ı Kerim okunarak dua edildi.

Anıta çelenk bırakan katılımcılar, burada çığda hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu.

Trabzon Tenis Dağcılık Kayak İhtisas Kulübü (TEDAK) ve Gümüşhane Dağcılık Doğa Sporları Kulübü (GÜDAK) üyeleri ile ülkenin farklı yerlerinden 50'yi aşkın dağcı, Zigana Tüneli mevkisinde bulunan Çığ Şehitleri Anıtı'na geldi.

Olayın üzerinden 10 yıl geçmiş olmasına rağmen onları unutmadıklarına işaret eden Gültekin, "Ömrüm yettikçe, ben tek başıma da kalsam bu anma törenini yapacağım. O günkü üzüntüm hiçbir zaman bitmemiştir. Yakınlarını kaybeden tüm ailelere, sevgili TEDAK dostlarıma, TEDAK ailesine ve tüm dağcılık camiasına tekrar sabırlar diliyorum." dedi.

TEDAK Başkanı Zeynep Bayoğlu da çığda yaşamını yitiren arkadaşlarını her yıl onların hatıralarına saygı amacıyla andıklarını belirterek, hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına baş sağlığı diledi.

Anıttaki törenin ardından dağcılar, kaybettikleri arkadaşları anısına Tarihi İpek Yolu üzerinden Zigana Dağı'na yürüdü.

Gümüşhane'nin Torul ilçesindeki Zigana Dağı'nda, 25 Ocak 2009'da yürüyüşe çıkan TEDAK üyesi 17 kişi çığ altında kalmıştı. Olayda Burçak Sevim, Davut Akdeniz, Erhan Terzi, Özlem Timurcuoğlu, Hüseyin Karaosmanoğlu, Gülhanım Piyale, Yasemin Aktaş, Hasan Ali İsaoğlu, Dursun İnan ve Hüsniye Sarıbıyık hayatını kaybetmişti.

