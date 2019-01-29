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Zigana Dağı'nda ölen dağcılar anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 06:42 | Son Güncelleme

Çığ düşmesi sonucu 10 yıl önce yaşamını yitiren 10 dağcı için Trabzon'da anma programı düzenlendi

Gümüşhane-Trabzon il sınırındaki Zigana Dağı'nda 10 yıl önce çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden 10 dağcı, Trabzon'da anıldı.

Trabzon Tenis Dağcılık Kayak İhtisas Kulübü (TEDAK) öncülüğünde Ortahisar ilçesine bağlı Toklu Mahallesi'nin sahil kesiminde bulunan ve Zigana Dağı'ndaki çığ felaketinde yaşamını yitiren dağcıların anısına yaptırılan anıtın önünde anma programı düzenlendi.

Programa ölen dağcıların yakınlarının yanı sıra spor kulüplerinin üyeleri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, TEDAK Başkanı Zeynep Bayoğlu'nun anıta çelenk bırakmasıyla devam etti.

Bayoğlu, burada yaptığı konuşmada, Zigana Dağı'nda çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden dağcıları rahmetle anarak, "Onları unutmadık, unutturmayacağız. Ruhları şad, mekanları cennet olsun." ifadesini kullandı.

Anma programı, anıt önünde hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.

Anma etkinlikleri kapsamında yarın Zigana Dağı'ndaki çığ anıtı önünde de tören düzenlenecek.

Gümüşhane'nin Torul ilçesindeki Zigana Dağı'nda 25 Ocak 2009'da yürüyüşe çıkan TEDAK üyesi 17 kişi çığ altında kalmıştı. Olayda Burçak Sevim, Davut Akdeniz, Erhan Terzi, Özlem Timurcuoğlu, Hüseyin Karaosmanoğlu, Gülhanım Piyale, Yasemin Aktaş, Hasan Ali İsaoğlu, Dursun İnan ve Hüsniye Sarıbıyık hayatını kaybetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Trabzon Zigana Dağı Zigana Dağı'ndaki çığ

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