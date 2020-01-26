Zigana Dağı’ndaki çığda hayatını kaybeden dağcılar 11. yılında anıldı

Gümüşhane’nin Torul ilçesi sınırlarındaki Zigana Dağı’nda 11 yıl önce yaşanan çığ felaketinde ölen 10 dağcı, olayın yaşandığı yerde törenle anıldı.

Trabzon Tenis Dağcılık Kayak İhtisas Kulübü (TEDAK) ve Gümüşhane Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (GÜDAK) tarafından düzenlenen anma programına Zigana Dağı’nda Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından düzenlenen kış dağcılık eğitim kampına katılan sporcular da katıldı. Kamp alanından Gümüşhane Valiliği tarafından yaptırılan Çığ Şehitleri Anıtı’na kadar yürüyen sporcular, çığda hayatını kaybeden dağcılar ve Elazığ depreminde hayatını kaybeden vatandaşlar için saygı duruşunda bulunarak, İstiklal Marşı’nı okudu. Necip Saraçoğlu’nun çığ faciasında hayatını kaybedenler için yazdığı şiiri okuduktan sonra Gümüşhane Valisine verilmek üzere Gençlik ve Spor İl Müdürü Mücahit Atalay’a takdim etmesinin ardından yapılan dua ile etkinlik sona erdi.

Gümüşhane Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mücahit Atalay, yaptığı konuşmada 2009 yılında meydana gelen elim bir çığ faciasında vefat eden 10 dağcının bu dağlara sevdalı olduğunu belirterek, “Hayatını kaybeden dağcılara rahmet diliyorum. Acılarını bugün dahi hisseden dağcılık camiasına, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Yazı ve kışıyla muhteşem bir coğrafyaya sahip olan Zigana’nın bu tür elim kazalarla bir daha karşı karşıya kalmamasını temenni ediyoruz” dedi.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Sercan Erol ise, “Federasyon olarak bu olay meydana geldiği günden beri gerek o dönemki federasyon başkanı Alaattin Karaca ve şu anki başkan Prof. Dr. Ersan Başar bu elim olayda hayatını kaybeden sporcularımızın ve dağcılık camiasının hep yanında olmuştur. Olay meydana geldiği gün arama kurtarma çalışmalarına katılanlardan biri de benim. Kazanın meydana geldiği yerde kesinlikle bir ihmal söz konusu değildi. Hiç ummadık bir şeklide bir yamaçtan karla kaplı olmayan yolda yürüyen dağcılarımız vadi tipi çığa maruz kalarak hayatlarını kaybettiler” diye konuştu.

Erol, doğada yürüyüş yapanlara da şu uyarıyı yaptı:

“Şunu da unutmayalım bizler dağcılar ve doğa severler olarak doğayla olan mücadeleyi kazanmamız mümkün değil. Bizler doğaya uyum sağladığımız sürece, doğanın koşullarını iyi okuyabildiğimiz müddetçe, doğayla barışık yaşayabildiğimiz müddetçe bütün etkinliklerimizi ve faaliyetlerimizi en etkili, verimli ve sağlıklı şeklide yapabiliriz.”

TEDAK Başkanı Ercan Bostan ise 26 ilden etkinliğe katılan sporculara teşekkür ederek, “2009 yılında burada bir çığ kazası yaşadık. Bu gerçekten ihmalden kaynaklanan bir kaza, ölüm olmadı. Biz gerçekten bir kaza yaşadık. Aradan 11 yıl geçti. Ne kulübün ne de arkadaşların bir ihmali asla olmadı. 11 yıldır hiç unutmadık. 2009 yılından bugüne kadar o zamanki federasyon başkanı Alaattin Karaca, bugünkü başkan Prof. Dr. Ersan Başar hep yanımızda oldu. Sizler de yanımızda oldunuz. Sizlere minnettarım. İnşallah camiamız böyle acı şeyler yaşamaz, buralarda keyifli faaliyetler yaparız. İyi ki varsınız” dedi.

Gümüşhane’nin Torul ilçesi sınırlarındaki Zigana Dağı’nda 25 Ocak 2009 tarihinde doğa yürüyüşüne çıkan TEDAK üyesi 17 kişi çığ altında kalmıştı. Olayda Hüsniye Sarıbıyık, Hasan Ali İsaoğlu, Burçak Sevim, Hüseyin Karaosmanoğlu, Erhan Terzi, Dursun İnan, Özlem Timurcuoğlu, Gülhanım Piyale, Yasemin Aktaş ve Davut Akdeniz hayatını kaybetmişti.

