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Zigana Geçidi'ne düşen kaya parçaları kazaya yol açtı; sürücüler önlem istedi

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2019 11:48 | Son Güncelleme

TRABZON- Gümüşhane karayolunun Zigana Dağı mevkiinde, yamaçtan koparak yola düşen kaya parçalarına çarparak takla atan cipe, karşı yönden gelen minibüs çarptı.

Zigana Geçidi'ne düşen kaya parçaları kazaya yol açtı; sürücüler önlem istedi

Selçuk BAŞAR-Tolga SAĞLAM/ MAÇKA, (Trabzon), (DHA)- TRABZON- Gümüşhane karayolunun Zigana Dağı mevkiinde, yamaçtan koparak yola düşen kaya parçalarına çarparak takla atan cipe, karşı yönden gelen minibüs çarptı. Kazada, cip ve minibüsteki 3 kişi hafif yaralandı. Sürücüler, kaya düşmelerinin yaşandığı Zigana Dağı Geçidi'nde önlem alınmasını istedi.
Kaza, önceki akşam saatlerinde Trabzon- Gümüşhane karayolu Zigana Dağı mevkiinde meydana geldi. Trabzon'dan Gümüşhane yönüne giden Hayati Yalçın (47) idaresindeki 29 DH 567 plakalı cip, yamaçtan kopan ve yola düşen kaya parçalarına çarparak takla attı. Sürücü Hayati Yalçın ve oğlu Habil Emre Yalçın (19) hafif yaralı olarak kendi imkanları ile otomobilden çıktı. Bu sırada Hasan Gökçe'nin kullandığı 06 DV 4066 minibüs, takla atan cipe çarparak yaklaşık 30 metre sürükledi. Kazada, sürücü Gökçe de hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve karayolları ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde müdahale etti. Karayolları ekipleri de yola düşen kayaları kaldırdı.
'HAYATTA KALMAMIZ SANİYELERE BAĞLIYDI'
15 saniye ile hayatta kaldıklarını anlatan cip sürücüsü Hayati Yalçın, "Aracımla seyir halindeydim. Sis nedeniyle görüş mesafesinin sıfıra inmesi, hem de kayaların düşmesi sonucu kaza meydana geldi. Düşen kayaların bir kısmından kendimi kurtarırken tam yolun ortasına gelen büyük kayaya çarptım ve aracım ters döndü. Araçtan oğlumla birlikte 15 saniye içerisinde kurtulduk. Araçtan çıkıp yol kenarına geldikten sonra karşıdan gelen minibüs aracımıza çarptı ve 30 metre kadar sürükledi. Hayatta kalmamız saniyelere bağlıydı. Gümüşhane-Trabzon yolunda sürekli kaya düşmeleri oluyor. Karayolları yetkililerinin bu konuda kısmi çalışmaları var ama demek ki yeterli olmuyor. Biz 15 saniye ile hayatımızı kurtardık ama başkası bu kadar şanslı olmayabilirdi, ölebilirdi. Buna da şükrediyoruz" dedi.
KAYA DÜŞMELERİ SÜRÜCÜLERİ KORKUTUYOR
Zigana Dağı Geçidi'nde yaşanan kaya düşmeleri, sürücüleri endişelendiriyor. Birçok noktada tel örgü gerilerek yamaçlarda alınan önlemlerin artırılması isteniyor.
Servis minibüs sürücüsü Ceyhun Sağır, yaklaşık 30 yıldır kullandığı Trabzon-Gümüşhane yolunda pek çok kazaya tanık olduğunu belirterek, uyarı ve önlemlerin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi. Sağır, "Son zamanlarda kar yağışı, yağmur, taş düşmelerinden dolayı bu yolda çok sıkıntı yaşıyoruz. Kazaya sebebiyet veriyor. Benim akrabamın da aracına burada taş yuvarlanıp çarpmıştı. Bu yolda çok kazalar gördüm. Karayolları gelip temizliyor, arkasından hemen yine taş düşüyor. Akşamları sis olduğunda yolda zaten hiçbir şey göremiyoruz. Taşa vuruyorsun, lastiği patlayan, bariyerlere vuran oluyor. Yolumuz biraz sıkıntılı. Nasıl bir tedbir alırlar bilmiyorum ama yapılırsa çok iyi olur” diye konuştu.
'TAŞLAR DÜŞÜYOR KAÇIYORUZ'
Seyit Demirci de, “20 yıldır bu yollardayım. Yola taşlar düşüyor, kazalar oluyor. Yağışlı, karlı havalarda tehlike artıyor. Ben de burada tehlikeler atlattım. Yola taşlar düşüyor, kaçıyoruz, kendimizi zor kurtarıyoruz” ifadelerini kullandı.
Osman Aydın ise, "Yıllarca bu yol güzergâhında kamyonculuk yaptım. Taşlar yola düşüyor. Defalarca zarar gören insanlar oldu. İnsanlar canını ceketinin yakasına koyup öyle yola çıkıyor. Benim de bu yolda başımdan geçen bir olay oldu. Bu yola giren insan canını ceketinin yakasına koyuyor yola öyle çıkıyor. Aracımın üzerine kayalar düşmüş ve aracım kullanılamaz hale gelmişti. Canımı zor kurtarmıştım" diyerek yolda önlem alınmasını istedi.

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Zigana Geçidi'ne düşen kaya parçaları kazaya yol açtı; sürücüler önlem istediZigana Geçidi'ne düşen kaya parçaları kazaya yol açtı; sürücüler önlem istediZigana Geçidi'ne düşen kaya parçaları kazaya yol açtı; sürücüler önlem istediZigana Geçidi'ne düşen kaya parçaları kazaya yol açtı; sürücüler önlem istedi

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