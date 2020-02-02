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Zigana Tüneli’nde çalışmalar sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2020 16:48 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, dünyanın ikinci, Avrupa’nın ise 14,5 kilometreyle en uzun çift tüplü kara yolu tüneli olacak Zigana Tüneli inşaatını yerinde inceleyerek, tünelde kazı çalışmalarının yüzde 65’lik bölümünün tamamlandığını söyledi.Karadeniz Bölgesini Orta Doğu, Kafkaslar ve İran’a bağlayan tarihi İpek Yolu’nun geçtiği güzergahta, tamamlandığında dünyanın ikinci, Avrupa’nın ise 14,5 kilometreyle en uzun çift tüplü kara yolu tüneli olacak Zigana Tüneli’nin inşaatı sürüyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, dünyanın ikinci, Avrupa’nın ise 14,5 kilometreyle en uzun çift tüplü kara yolu tüneli olacak Zigana Tüneli inşaatını yerinde inceleyerek, tünelde kazı çalışmalarının yüzde 65’lik bölümünün tamamlandığını söyledi.
Karadeniz Bölgesini Orta Doğu, Kafkaslar ve İran’a bağlayan tarihi İpek Yolu’nun geçtiği güzergahta, tamamlandığında dünyanın ikinci, Avrupa’nın ise 14,5 kilometreyle en uzun çift tüplü kara yolu tüneli olacak Zigana Tüneli’nin inşaatı sürüyor. Bakan Turhan yapım çalışmaları süren Zigana Tüneli ve Kanuni Bulvarı’nda incelemelerde bulanarak açıklamalarda bulundu.
Bakan Turhan, "Trabzon’da bakanlığımızın yapmakta olduğu bazı projelerin incelenmesi ve gidişatı konusunda bilgi almak üzere şantiyelerimizi ziyaret ettik. İlk önce Trabzon Maçka arasındaki bölünmüş yolunun şantiyesine uğradık. Burada, bölünmüş yol çalışmaları önemli ölçüde tamamlamış ancak tabii bu güzergahın Karadeniz Sahil Yolunu, Doğu Anadolu Bölgesi’ne ve Doğu komşularımızın sınır kapılarına bağlayan bir güzergah olması dolayısıyla şehir içerisinde yaşanan bazı yoğun trafik sorununu çözmek amacıyla, bu proje kapsamında sahil bağlantısı ile Trabzon-Gümüşhane-Erzurum koridorumuzun rahatlatılması amacıyla, Değirmendere ve Çömlekçi Tüneli çalışmalarını bu projeye dahil ettik. Özellikle Liman ve Değirmendere kavşağında yaşanan sorunlara çözüm üretmek amacıyla hazırlanan bu projelerimizin çalışmalarını bugün başlatıyoruz. Bu Karadeniz Sahil Yolunu kat eden trafik ile şehir içi trafiği önemli ölçüde bir katkı sağlayacaktır" dedi.

"Önemli ölçüde zaman tasarrufu olacak"
Tünelin hizmete girmesiyle önemli ölçüde zaman tasarrufu olacağını kaydeden Bakan Turhan, "Trabzon Gümüşhane arasında yapımı devam eden Zigana Tüneli inşaatımızı da ziyaret ettik. Bu tünelde çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Kazı çalışmaları yüzde 65 oranında tamamlandı ve betonlama çalışmaları da yüzde 45 oranında tamamlandı. Özellikle kış aylarında kar ve buzlu mevsimlerde zaman zaman ulaşımda kesintiye sebep olan bu bölgedeki ulaşımı rahatlatmak amacıyla yaptığımız Zigana Tüneli, tamamlandığında 22 kilometrelik olan kesimin 8 kilometre kısalmasıyla 10-11 kilometreye düşüyor. Önemli ölçüde zaman tasarrufu ve ulaşımda kesintisiz bir ulaşım imkanı sağlamış olacağız. Tabii bu yine tünelin hizmete girmesiyle de önemli ölçüde işletme ve yakıt tasarrufu sağlanmış olacak" ifadelerini kullandı.
Bakan Turhan, yapımı süren 28 kilometre uzunluğundaki Kanuni Bulvarı’nın da tamamlanmasıyla, şehir içinde ana arterlerde oluşan trafik yoğunluğunu rahatlatacağını sözlerine ekledi.

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