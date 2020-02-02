Zigana Tüneli’nde çalışmalar sürüyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, dünyanın ikinci, Avrupa’nın ise 14,5 kilometreyle en uzun çift tüplü kara yolu tüneli olacak Zigana Tüneli inşaatını yerinde inceleyerek, tünelde kazı çalışmalarının yüzde 65’lik bölümünün tamamlandığını söyledi.

Karadeniz Bölgesini Orta Doğu, Kafkaslar ve İran’a bağlayan tarihi İpek Yolu’nun geçtiği güzergahta, tamamlandığında dünyanın ikinci, Avrupa’nın ise 14,5 kilometreyle en uzun çift tüplü kara yolu tüneli olacak Zigana Tüneli’nin inşaatı sürüyor. Bakan Turhan yapım çalışmaları süren Zigana Tüneli ve Kanuni Bulvarı’nda incelemelerde bulanarak açıklamalarda bulundu.

Bakan Turhan, "Trabzon’da bakanlığımızın yapmakta olduğu bazı projelerin incelenmesi ve gidişatı konusunda bilgi almak üzere şantiyelerimizi ziyaret ettik. İlk önce Trabzon Maçka arasındaki bölünmüş yolunun şantiyesine uğradık. Burada, bölünmüş yol çalışmaları önemli ölçüde tamamlamış ancak tabii bu güzergahın Karadeniz Sahil Yolunu, Doğu Anadolu Bölgesi’ne ve Doğu komşularımızın sınır kapılarına bağlayan bir güzergah olması dolayısıyla şehir içerisinde yaşanan bazı yoğun trafik sorununu çözmek amacıyla, bu proje kapsamında sahil bağlantısı ile Trabzon-Gümüşhane-Erzurum koridorumuzun rahatlatılması amacıyla, Değirmendere ve Çömlekçi Tüneli çalışmalarını bu projeye dahil ettik. Özellikle Liman ve Değirmendere kavşağında yaşanan sorunlara çözüm üretmek amacıyla hazırlanan bu projelerimizin çalışmalarını bugün başlatıyoruz. Bu Karadeniz Sahil Yolunu kat eden trafik ile şehir içi trafiği önemli ölçüde bir katkı sağlayacaktır" dedi.