Zihin diyeti ile alzheimerdan korunun

Zihin diyeti, ilerleyen yaş ile birlikte nörodejeneratif sebeplerle gelişen demans ve alzheimer riskini yüzde 53’e kadar azaltabilen bir diyet türü.

ABD’deki Rush Üniversitesi’nden bilim adamları, mind (zihin) adını verdikleri diyet yöntemi ile Akdeniz ve yüksek tansiyon hastalarına yönelik DASH adlı diyeti birleştirdi. Yaşlı 1000’e yakın kişinin katıldığı araştırma, zihin diyetini düzenli şekilde uygulayanlarda alzheimer riskinin yüzde 53’e kadar azaldığını ortaya koydu.

Medicana Bursa Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt.Hande Güngör konu hakkında bilgi verdi.

“Beyin dostu diyet” olarak adlandırılan mind diyet yeşil yapraklı sebzeler, kurubaklagiller, yağlı balıklar, kırmızı meyveler, çay, kahve ve çiğ kuruyemişlerden oluşuyor. Diyette sağlıklı yağların tüketiminin artırılması, yağ kaynağı olarak zeytinyağı tercih edilmesi, kızartma, kavurma yerine sağlıklı pişirme yöntemleri olan haşlama, fırın ya da buharda yöntemler kullanılması, kırmızı et tüketiminin azaltılarak, beyaz et tüketiminin artırılmasına dikkat çekiliyor.

Yeşil yapraklı sebzeler: Kale, ıspanak, brokoli gibi k vitamini, lutein, folat ve beta-karotenden zengin besinlerin bilişsel gerilemeyi azalttığı belirtiliyor.

Yağlı Balıklar, Omega-3 ve sağlıklı doymamış yağlardan zengin balıkların (somon, ton balığı,sardalya, vb) Alzheimer a sebep olan beta-amiloid birikimini azalttığı belirtiliyor.

Kırmızı meyveler: Flavonoid içerikleri sayesinde hafızayı güçlendiren etkiye sahip besinlerin tüketimi önemli.

Çay-Kahve: Yeterli çay ve kahve tüketiminin kısa süreli konsantrasyonu artırması sayesinde mental fonksiyonları koruduğu söyleniyor.

Kuruyemişler: Bilhassa ceviz sağlıklı yağ ve protein kaynağı olması sebebiyle hafızayı güçlendiriyor.

