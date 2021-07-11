Zihin haritaları nedir, nasıl oluşturulmalıdır?

Zihin haritalarının öğrencilerin öğrenme süreçlerinde oldukça önemli olduğunu belirten Eğitimci Abdulkadir Özbek, zihin haritaları ile ilgili merak edilenleri açıkladı.

Beynimizin iki lobundan biri olan sol beyin; mantık, sayı, yazma, listeleme ve detaylar ile ilgilenirken sağ beyin; hayal gücü, renkler, görüntüler, müzik, ritim ve duygu gibi işlevler ile ilgilenmektedir.

Eğitim sistemleri genel olarak sol beyni çalıştıran bir sisteme dayalıdır. Böylelikle sol beynimiz daha çok gelişir. Ancak sağ beynimiz başarılı olmak için önemli bir etkendir. Peki, sağ beynimizi nasıl etkin kullanabiliriz? Zihin haritaları not alırken sağ beynimizi daha etkili kullanmamızı sağlayan önemli bir teknik olarak karşımıza çıkıyor.

Genellikle not alırken sol beyin ağırlıklı notlar alırız ve klasik olarak kağıdın en başına başlığı yazarak maddelere dayalı olarak ilerleriz. Böylelikle sayfalarca aynı görünen notların içinde aradığımız başlıkları veya konuları bulamaz ve karışıklıklar yaşarız. Yapılan araştırmalarda ünlü düşünürler ve dahi insanların Tony Buzan tarafında metodlaştırılan zihin haritasına benzer notlar aldıkları görülmüştür.

ZİHİN HARİTALARI NASIL OLUŞTURULMAKTADIR?

Zihin haritasını uygularken not aldığımız esnada normalin aksine sayfamızı yatay kullanmalıyız. Genellikle başlıklar en üste yazılırken bu sefer ana başlığımızı sayfanın ortasına yazıyoruz ki odak noktamız belli olsun. Bu noktadan sonra çalıştığımız konuyla alakalı alt başlık ve anahtar kelimelerimizi, ana başlıktan çıkardığımız okların üzerine yazıyoruz ve yanlarına simgeler çiziyoruz. Zihin haritasında en önemli noktalardan biri renkli kalemler kullanmaktır. Renkler ve şekillerle sağ beynimizi öğrenme sürecine daha aktif bir şekilde katıyoruz. Ayrıca işin içerisine renklerin ve şekillerin girmesi not alma sürecini daha keyifli hale getirmektedir.

Bu not alma tekniğini daha detaylı araştırıp öğrenerek sağ beynimizi öğrenme sürecine aktif olarak katıp daha kalıcı bir şekilde not alabiliriz.



