HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Zihin haritaları nedir, nasıl oluşturulmalıdır?

Zihin haritaları nedir, nasıl oluşturulmalıdır?

11.07.2021 17:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öğrenme sürecinde önemli bir role sahip olan zihin haritaları, öğrencilerin daha verimli çalışmalarını sağlıyor. Zihin haritaları sayesinde öğrenme daha kolay hale gelebiliyor. Konuyla ilgili bilgi veren Eğitimci Abdulkadir Özbek, zihin haritalarının etkilerini anlattı.

Zihin haritaları nedir, nasıl oluşturulmalıdır?

Zihin haritalarının öğrencilerin öğrenme süreçlerinde oldukça önemli olduğunu belirten Eğitimci Abdulkadir Özbek, zihin haritaları ile ilgili merak edilenleri açıkladı.
Beynimizin iki lobundan biri olan sol beyin; mantık, sayı, yazma, listeleme ve detaylar ile ilgilenirken sağ beyin; hayal gücü, renkler, görüntüler, müzik, ritim ve duygu gibi işlevler ile ilgilenmektedir.

Eğitim sistemleri genel olarak sol beyni çalıştıran bir sisteme dayalıdır. Böylelikle sol beynimiz daha çok gelişir. Ancak sağ beynimiz başarılı olmak için önemli bir etkendir. Peki, sağ beynimizi nasıl etkin kullanabiliriz? Zihin haritaları not alırken sağ beynimizi daha etkili kullanmamızı sağlayan önemli bir teknik olarak karşımıza çıkıyor.

Genellikle not alırken sol beyin ağırlıklı notlar alırız ve klasik olarak kağıdın en başına başlığı yazarak maddelere dayalı olarak ilerleriz. Böylelikle sayfalarca aynı görünen notların içinde aradığımız başlıkları veya konuları bulamaz ve karışıklıklar yaşarız. Yapılan araştırmalarda ünlü düşünürler ve dahi insanların Tony Buzan tarafında metodlaştırılan zihin haritasına benzer notlar aldıkları görülmüştür.

ZİHİN HARİTALARI NASIL OLUŞTURULMAKTADIR?

Zihin haritasını uygularken not aldığımız esnada normalin aksine sayfamızı yatay kullanmalıyız. Genellikle başlıklar en üste yazılırken bu sefer ana başlığımızı sayfanın ortasına yazıyoruz ki odak noktamız belli olsun. Bu noktadan sonra çalıştığımız konuyla alakalı alt başlık ve anahtar kelimelerimizi, ana başlıktan çıkardığımız okların üzerine yazıyoruz ve yanlarına simgeler çiziyoruz. Zihin haritasında en önemli noktalardan biri renkli kalemler kullanmaktır. Renkler ve şekillerle sağ beynimizi öğrenme sürecine daha aktif bir şekilde katıyoruz. Ayrıca işin içerisine renklerin ve şekillerin girmesi not alma sürecini daha keyifli hale getirmektedir.

Bu not alma tekniğini daha detaylı araştırıp öğrenerek sağ beynimizi öğrenme sürecine aktif olarak katıp daha kalıcı bir şekilde not alabiliriz.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Okyanusta nadir rastlanan ‘Cam Ahtapot’ görüntülendiOkyanusta nadir rastlanan ‘Cam Ahtapot’ görüntülendi
Hastane ortasında yumruk yumruğa kavga! Bu kez doktorlar birbirine girdiHastane ortasında yumruk yumruğa kavga! Bu kez doktorlar birbirine girdi
Srebrenitsa soykırımı ile ilgili mesajlar ve sözler! Srebrenitsa soykırımı ile ilgili mesajlar ve sözler!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Eşini annesi zannettiler!

Eşini annesi zannettiler!

Valilik duyurdu! Bayrama sayılı günler kala yasaklandı

Valilik duyurdu! Bayrama sayılı günler kala yasaklandı

İç çamaşırı detaylı kıyafete Erol Köse'den olay yorum

İç çamaşırı detaylı kıyafete Erol Köse'den olay yorum

Saniyeler içinde yere yığıldı! İş insanının kahreden ölümü

Saniyeler içinde yere yığıldı! İş insanının kahreden ölümü

Şaşırtan görüntüler! Sahilde uyudular

Şaşırtan görüntüler! Sahilde uyudular

Aşı olmayana kısıtlama gelecek mi? Bilim Kurulu üyesinden açıklama

Aşı olmayana kısıtlama gelecek mi? Bilim Kurulu üyesinden açıklama

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Markette indirim izdihamı! 1 kilometre kuyruk oluştu

Markette indirim izdihamı! 1 kilometre kuyruk oluştu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Alkollü kadın ortalığı birbirine kattı

Alkollü kadın ortalığı birbirine kattı

Cinsel ilişki sırası cinayetinde karar verildi

Cinsel ilişki sırası cinayetinde karar verildi

Bayram tatili kaç gün olacak? Erdoğan'dan açıklama

Bayram tatili kaç gün olacak? Erdoğan'dan açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.