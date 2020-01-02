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  4. Zihinsel engeli bulunan kadınla ilişkiye 17 yıl hapis istendi

Zihinsel engeli bulunan kadınla ilişkiye 17 yıl hapis istendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2020 09:41 | Son Güncelleme

BURSA’da bir televizyon kanalında, 'kadın arkadaş arıyorum' mesajıyla birlikte yayınlanan cep telefonu numarasını arayan zeka geriliği bulunan D.S.

Zihinsel engeli bulunan kadınla ilişkiye 17 yıl hapis istendi

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA’da bir televizyon kanalında, 'kadın arkadaş arıyorum' mesajıyla birlikte yayınlanan cep telefonu numarasını arayan zeka geriliği bulunan D.S. (29) ile buluştuktan sonra ilişkiye girdiği iddia edilen T.S. hakkında, 'nitelikli cinsel saldırı ve hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 17 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Bursa’nın Orhangazi ilçesinde, 2 yıl önce hafif derecede mental retardasyon rahatsızlığı bulunan D.S., bir televizyon kanalında 'kadın arkadaş arıyorum' mesajıyla birlikte yayınlanan cep telefon numarasını aradı. Telefonu açan ve kendisini Samet olarak tanıtan T.S. ile yaptığı görüşmenin ardından Bursa Otobüs Terminali'nde buluştu. T.S., otomobiline aldığı D.S.’yi Minareliçavuş Mahallesi’ndeki evine götürdü. Burada 200 lira karşılığında D.S. ile ilişkiye girdi. Kızlarının yaşadığı bu olaydan haberdar olan aile, T.S. hakkında şikayetçi oldu.
'KİMSEDEN ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM'
Bursa Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan D.S., "Televizyonda bir kanalı izlediğim sırada ‘kadın arkadaş arıyorum” mesajındaki telefon numarası aradım. Daha sonra Bursa terminalinde buluştuk. Beni önce bir kafeteryaya sonra da evine götürdü. Cinsel ilişkiye girmek istediğini söyledi. '200 lira karşılığında olur' dedim. Gece saat 03.00 sıralarında cep telefonuma baktım. Annemin aramalarını gördüm. Annemi aradım, nerede olduğunu sorunca Bursa’da olduğumu belirttim. 'Kim var yanında?' deyince, 'Erkek var' diyerek, telefonu T.S.’ye verdim. Daha sonra T.S., beni terminale götürdü. Orhangazi’ye dönerken, yanımda bulunan 200 lirayı harcadım. Kimseden şikayetçi değilim" dedi.
D.S.'nin annesi N.S. de kızının evlenip boşandığını, zaman zaman evden kaçtığını ve kızının kendi isteğiyle gittiğini öğrendiğini belirtti.
‘HİÇ FARK ETMEDİM’
T.S. ise "D.S.’yi otogardan alıp evime getirdim. Kendisine cinsel ilişkiye girmek istediğimi söyledim. O da 200 lira vermem karşılığında benimle birlikte olabileceğini söyledi. Parayı verdim ve kendi isteğiyle bir defa ilişkiye girdim. Soruşturma sırasında beni arayıp sormadığı gibi ben de onu aramadım. Normal bir insan gibi oturup, konuştuk. Hastalığını hiç fark etmedim. Suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.
Soruşturma sonunda savcılık tarafından tutuksuz sanık T.S. hakkında 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak' suçundan 5 yıl, 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 12 yıl olmak üzere toplam 17 yıl hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.
Bursa 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi de iddianameyi kabul etti. Açılan davanın görülmesine bir ay sonra başlanacak.

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