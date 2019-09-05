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Zihinsel engeli Tayfun üç aydır diş ağrısı çekiyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 05.09.2019 09:06 | Son Güncelleme

Artvin’de yaşayan doğuştan zihinsel engelli 30 yaşındaki Tayfun Ata üç aydır diş ağrısı çekiyor.

Zihinsel engeli Tayfun üç aydır diş ağrısı çekiyor

Artvin’de yaşayan doğuştan zihinsel engelli 30 yaşındaki Tayfun Ata üç aydır diş ağrısı çekiyor. Ailesi bir an önce oğullarının dişinin çekilmesini istiyor.
Artvin’de doğuştan zihinsel engelli Tayfun Ata (30), üç aydır diş ağrısı çekiyor. Engelli bireylerin ağız-diş hastalıkları bakımından yüksek risk grubunda yer alması nedeniyle Ata’nın dişi Artvin’de çekilemiyor. Anne Gülten Ata, çocuğun üç aydır ağrı çektiğini ifade ederek yetkililerden yardım istiyor.
Anne Ata oğlunun üç aydır 10 kilogram verdiğini belirterek “Oğlum üç aydır diş ağrısından yemek yiyemiyor, uyuyamıyor. Çene yapısı ve diş sıralamasındaki sıkıntı nedeniyle Artvin’deki diş doktorlarının Tayfun Ata’nın dişini sökebilmek için gerekli ameliyat teçhizatının olmadığını ifade ettiler. Gülten Ata, “Doktorlar bize bu tür diş problemlerinin daha büyük ve donanımlı bir hastanelerde yapılması gerektiğini söyledi. Eşimi 13 yıl önce kaybettim. Ben kimseden para istemiyorum, Tayfun tek başıma il dışına çıkartman mümkün değil. Bunun için bu tedavinin ya Artvin’de yapılmasını yada il dışına çıkartılması için yetkililerin bana yardımcısı olmasını istiyorum” dedi.
Gülten Ata, “Tayfun çok güçlü bir çocuk, onu zapt edemiyoruz. Artvin’de engellilere yönelik bir diş bölümü olsun. Uzman doktorlar gelsin burada engelli bireylerin dişleri sökülebilsin, tedavisi yapılsın. Ben Tayfun’a bakmaktan gurur duyuyorum, son nefesime kadar onu bırakmam. Ama üç aydır 10 kilo verdi. Ağzı yaralar çıkmaya başladı dişinin ağrısından uyumuyor, yardım istiyoruz” diye konuştu.

Zihinsel engeli Tayfun üç aydır diş ağrısı çekiyor

Zihinsel engeli Tayfun üç aydır diş ağrısı çekiyor

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