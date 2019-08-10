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Zihinsel engelli adamın öldürdüğü bakıcının kimliği belli oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 10.08.2019 18:12 | Son Güncelleme

Isparta’nın Senirkent ilçesinde, her yıl İstanbul’dan yaz tatilini geçirmek için gelen Şerife T.’nin zihinsel engelli kardeşinin öldürdüğü bakıcının ismi belli oldu.

Isparta’nın Senirkent ilçesinde, her yıl İstanbul’dan yaz tatilini geçirmek için gelen Şerife T.’nin zihinsel engelli kardeşinin öldürdüğü bakıcının ismi belli oldu. Evdeki merdivenlerde ölü olarak bulunan 40 yaşlarındaki kadınının Emriye Akyürek olduğu tespit edildi.
Olay, dün sabah saatlerinde Senirkent ilçesine bağlı Uluğbey köyünde meydana geldi. İddiaya göre köydeki türbe mevkisinde evi bulunan ve her yıl İstanbul’dan tatile gelen Şerife T.’nin (70) 40’lı yaşlardaki Emriye Akyürek isimli bakıcısı, dün tadilat yapılan evin merdivenlerinde hareketsiz şekilde bulundu. Durumun haber verilmesiyle birlikte eve 112 acil servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık görevlileri, yaptıkları kontroller sonucu talihsiz kadının öldüğünü belirledi.

Vücudunun pek çok yerinde kesici ve delici alet izleri bulundu
Kadının cesedi üzerinde incelemelerde bulunan jandarma ekipleri, cesedin üzerinde kesici ve delici alet izleri bulunduğu tespit etti. Talihsiz kadının başında ve vücudunun pek çok yerinde kesikler bulunduğu öğrenilirken kadının cesedi, detaylı inceleme ve araştırma çalışmaları yapılmak üzere Senirkent Devlet Hastanesi morguna sevk edildi.

Katil zanlısı zihinsel engelli kardeş gözaltında
Meydana gelen cinayetin ardından araştırma yapan jandarma ekipleri, talihsiz bakıcının katil zanlısının, aynı evde yaşayan zihinsel engelli Ahmet T. (67) olduğunu belirledi. Jandarma tarafından gözaltına alınan Ahmet T.’nin, öldürülen bakıcı Akyürek’in baktığı Şerife T.’nin kardeşi olduğu öğrenildi.
Katil zanlısı Ahmet T.’nin daha önce madde bağımlılığı gibi suçlardan cezaevinde yattığı sonrasında da psikolojik bunalım yaşadığı ve zihinsel engelinin ortaya çıktığı öne sürüldü.
Zihinsel engelli katil zanlısı jandarma ekiplerince gözaltına alınırken ekipler, olayın neden ve nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

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