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Zihinsel engelli Eda’nın gelinlik hayali gerçek oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2019 13:39 | Son Güncelleme

Mersin’de yaşayan 31 yaşındaki zihinsel engelli Eda Kırmızı’nın gelinlik hayali, Toroslar Belediyesince organize edilen temsili düğün töreniyle gerçek oldu.

Mersin’de yaşayan 31 yaşındaki zihinsel engelli Eda Kırmızı’nın gelinlik hayali, Toroslar Belediyesince organize edilen temsili düğün töreniyle gerçek oldu. Makam aracını Eda için gelin arabası olarak tahsis eden Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, ilk dansını yaptığı gelinin kuşağını da kendisi bağladı.
Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz’ın girişimleriyle Dalgül Düğün Salonunda düzenlenen temsili düğünde, Eda Kırmızı mutluluk gözyaşı dökerek herkesi duygulandırdı. Başkan Yılmaz’ın eşi Meltem Yılmaz ve kızının da katıldığı temsili düğüne, davetliler de yoğun ilgi gösterdi.

Makam aracı gelin arabası oldu
Damatsız düğün öncesi tüm hazırlıkları yapılan 31 yaşındaki Eda Kırmızı için, Başkan Yılmaz’ın gelin arabası olarak hazırlanan makam aracı ile Toroslar’da düğün konvoyu düzenlendi. Konvoyun ardından düğün salonu önünde Başkan Yılmaz ve eşi Meltem Yılmaz tarafından karşılanan Eda, salona girince ayakta alkışlandı. Heyecanı gözlerinden okunan Eda, ilk dansını da Başkan Yılmaz ile yaptı. Büyük bir mutluluk yaşayan genç kız, temsili düğün boyunca yakınları ve arkadaşlarıyla müzik eşliğinde oynadı.
“Bizler engelli kardeşlerimizin gören gözü, işiten kulağı, tutan eli olmaya devam edeceğiz” diyen Başkan Yılmaz, “İhtiyaç duyduklarında onların yanlarında olduğumuzu hissetmeleri bizim için ayrı bir mutluluk” dedi.
Başkan Yılmaz, “Engelli kardeşimiz Eda Kırmızı’ya belediyemiz himayesinde temsili düğün organize ettik. Her genç kızın hayali gelinlik giymek. Biz de Eda’nın bu hayalini öğrenince gerçekleştirmek istedik. Ne mutlu bize ki, Eda’nın hayaline ortak olduk, hep birlikte gerçeğe dönüştürdük. Damatsız, temsili düğün öncesi gelin aracı olarak hazırladığımız makam aracımızdan el sallayan Eda ile ilk dansı yaptık, gelin kuşağını bağladık. Eda muradına erdi. Eda kızımızı bu özel gününde yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Eda Kırmızı’nın ablası Gizem Kırmızı da Başkan Yılmaz’a teşekkür ederek, “Annem ve babam hayatta değil. Kardeşim Eda’nın tek hayali gelinlik giymekti. Bu hayalinin gerçekleşmesinde verdiğiniz destek için çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

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