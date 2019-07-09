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Zihinsel engelli, evde çıkan yangında öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 09.07.2019 11:27 | Son Güncelleme

KIRIKKALE'de zihinsel engelli Lokman Özaydın (40), evde çıkan yangında dumandan etkilenip, hayatını kaybetti.

Zihinsel engelli, evde çıkan yangında öldü

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'de zihinsel engelli Lokman Özaydın (40), evde çıkan yangında dumandan etkilenip, hayatını kaybetti.
Bahçelievler Mahallesi Vatan Caddesi'nde Hüseyin Özaydın'a ait iki katlı evin ikinci katında sabah saatlerinde yangın çıktı. Yükselen duman ve alevleri fark eden mahalle sakinleri, itfaiyeye haber verdi. Bu sırada Hüseyin Özaydın'ın oğlu zihinsel engelli Lokman Özaydın'ın evde yalnız başına olduğu ve mahsur kaldığı belirlendi.
Gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. İçeri giren ekipler, Lokman Özaydın'ı hareketsiz buldu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Özaydın'ın dumandan etkilenip hayatını kaybettiği belirlendi.
Lokman Özaydın'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Yüksek İhtisas Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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