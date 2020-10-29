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Zihinsel engelli genç, kapalı spor salonunu savaş alanına çevirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2020 17:38 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü’ne giren zihinsel engelli genç, kapalı spor salonunu adeta savaş alanına çevirdi.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü’ne giren zihinsel engelli genç, kapalı spor salonunu adeta savaş alanına çevirdi. Genci polis zor sakinleştirerek gözaltına aldı. Spor salonundaki zararın ise büyük olduğu öğrenildi.
Edinilen bilgilere göre, daha önce İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü’nün faaliyetlerine katılan zihinsel engelli olduğu öğrenilen 28 yaşındaki Y.M. müdürlüğe ve müdürlüğe ait kapalı spor salonuna geldi. Eline aldığı yangın söndürme tüpleri ile spor salonunun her yerine sıktı. Daha sonra spor salonu içerisinde bulunan potaları tamamen kıran genç, spor faaliyetlerinin yapıldığı malzemeleri de kırarak zarar verdi. İhbar üzerine spor salonuna polis ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler uzun uğraşlar sonucu genci sakinleştirerek gözaltına aldı. Y.M. ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.

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