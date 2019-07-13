HABER

Zihinsel engelli genç kıza cinsel istismarda bulunan çiftçi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.07.2019 18:18 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Kiraz ilçesinde, yüzde 50 zihinsel engelli S.Ş.'nin (24) rahatsızlanması üzerine gittiği hastanede 6 aylık hamile olduğu ortaya çıktı.

Zihinsel engelli genç kıza cinsel istismarda bulunan çiftçi tutuklandı

Faruk ÇARK/KİRAZ (İzmir), (DHA) - İZMİR'in Kiraz ilçesinde, yüzde 50 zihinsel engelli S.Ş.'nin (24) rahatsızlanması üzerine gittiği hastanede 6 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Pedagog eşliğinde ifadesi alınan S.Ş.'nin, çiftçi Erol Kaymak (23) tarafından cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan Kaymak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, S.Ş. ise devlet korumasına alındı.
Kiraz'ın kırsal Yukarı Çayağzı Mahallesi'nde oturan yüzde 50 zihinsel engelli S.Ş., çarşamba günü rahatsızlanınca, ağabeyi tarafından Kiraz Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanedeki kontrolde S.Ş.'nin 6 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Durumun jandarmaya bildirilmesi üzerine S.Ş.'nin pedagog eşliğinde ifadesi alındı. İfadede S.Ş.'nin, çiftçilik yapan Erol Kaymak'ın cinsel istismarına uğradığını söylemesi üzerine jandarma harekete geçti. Jandarma ekiplerince belirlenen adrese perşembe günü düzenlenen operasyonla Erol Kaymak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından aynı gün adliyeye sevk edilen Erol Kaymak, çıkarıldığı mahkemece 'nitelikli cinsel istismar' suçundan tutuklandı. S.Ş. ise devlet korumasına alındı.

FOTOĞRAFLI

PARTNERAudi'de müthiş yenilik!Audi'de müthiş yenilik!
Zeytinlik alanda yangın çıktıZeytinlik alanda yangın çıktı
Kibritle oynayan 6 yaşındaki çocuk yatağı tutuşturduKibritle oynayan 6 yaşındaki çocuk yatağı tutuşturdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen uçakta kavga etti! 'Bıktım senden'

Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen uçakta kavga etti! 'Bıktım senden'

Kılıçdaroğlu'ndan S-400 teslimatıyla ilgili flaş açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan S-400 teslimatıyla ilgili flaş açıklama

Son dakika haberi! Irak'ın kuzeyine yeni harekat başlatıldı

Son dakika haberi! Irak'ın kuzeyine yeni harekat başlatıldı

Survivor'ın güzel ismi Beşiktaş'ın yeni yengesi oldu!

Survivor'ın güzel ismi Beşiktaş'ın yeni yengesi oldu!

Bedelli askerlikte başvuru tarihi ve ücreti belli oldu

Bedelli askerlikte başvuru tarihi ve ücreti belli oldu

S-400 sisteminin parçalarını taşıyan Rus uçağı Mürted'e indi

S-400 sisteminin parçalarını taşıyan Rus uçağı Mürted'e indi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İki ailenin kavgasında taş, sopa ve silahlar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var!

Taş, sopa ve silahlar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var!

Silivri'de kediyi kurtarma operasyonunda 'pes' dedirten olay!

Kediyi kurtarma operasyonunda 'pes' dedirten olay!

Marmara Denizi’nde ODTÜ’lü öğrencilerin yelkenlisi devrildi

Marmara Denizi'nde korku dolu anlar!

İzmir'de yıldırım faciası! 2 ölü

İzmir'de yıldırım faciası! 2 ölü

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

İstanbul'da korkunç olay! Ekipler gaz maskesi takarak içeri girebildi!

Ekipler gaz maskesi takarak içeri girebildi! Korkunç olay!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.